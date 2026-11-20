Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του για το ματς με τον ΟΦΗ, με δύο ακόμα διεθνείς να ενσωματώνονται και τον Βίκτορ Κρίστιανσεν να βγάζει όλο το πρόγραμμα της προπόνησης.

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον ΟΦΗ (22/11,17:30) στην επανέναρξη του πρωταθλήματος μετά το break των εθνικών, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να βλέπει σταδιακά τους παίκτες του να επιστρέφουν έχοντας ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους.

Στη σημερινή προπόνηση ενσωματώθηκαν ακόμα δύο διεθνείς, οι Κινγκς Κάνγκουα και Φακούντο Πελίστρι, που απουσιάζαν τις προηγούμενες μέρες, ενώ απόντες ήταν ο Έρικ Πάλμερ – Μπράουν και ο Ανάς Σαλάχ – Εντίν λόγω ασθένειας. Αμφότεροι αναμένεται να προπονηθούν κανονικά αύριο.

Στα θετικά νέα, ο Βίκτορ Κρίστιανσεν έβγαλε κανονικά όλο το πρόγραμμα μαζί με τους συμπαίκτες του.

Όσον αφορά την προπόνηση, αυτή ξεκίνησε με προθέρμανση και συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και επιθετικής ανάπτυξης. Έπειτα, οι ποδοσφαιριστές του Τριφυλλιού έπαιξαν δίτερμα και ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους με εξάσκηση τις τελικές φάσεις και τα τελειώματα.