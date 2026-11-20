Κύπελλο Ελλάδος: Η ΕΠΟ όρισε την ημερομηνία του ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό
Το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό μονοπωλεί το ενδιαφέρον για την 5η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος και η ΕΠΟ προχώρησε στον ορισμό του σπουδαίου αγώνα.
Συγκεκριμένα, την Τετάρτη 2/12 και ώρα 19:00, οι Πειραιώτες θα υποδεχθούν το τριφύλλι ενώ την ίδια ώρα θα ξεκινήσουν τα ταυτόχρονα όλα τα παιχνίδια της αγωνιστικής. Αυτά είναι:
ΑΕΚ – Αστέρας AKTOR
Αρης – Πανσερραϊκός
Ατρόμητος – Νέστος Χρυσούπολης
Καλαμάτα – ΠΑΟΚ
Κηφισιά – ΑΕΛ
Νίκη Βόλου – Μαρκό
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
ΟΦΗ – Βόλος
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