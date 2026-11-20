Η ΕΠΟ όρισε τα παιχνίδια της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος και ανάμεσα σε αυτά είναι το μεγάλο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό.

Το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό μονοπωλεί το ενδιαφέρον για την 5η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος και η ΕΠΟ προχώρησε στον ορισμό του σπουδαίου αγώνα.

Συγκεκριμένα, την Τετάρτη 2/12 και ώρα 19:00, οι Πειραιώτες θα υποδεχθούν το τριφύλλι ενώ την ίδια ώρα θα ξεκινήσουν τα ταυτόχρονα όλα τα παιχνίδια της αγωνιστικής. Αυτά είναι:

ΑΕΚ – Αστέρας AKTOR

Αρης – Πανσερραϊκός

Ατρόμητος – Νέστος Χρυσούπολης

Καλαμάτα – ΠΑΟΚ

Κηφισιά – ΑΕΛ

Νίκη Βόλου – Μαρκό

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

ΟΦΗ – Βόλος