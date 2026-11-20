Γιάννης Αποστολάκης και Νίκος Χριστογεώργος προπονήθηκαν κανονικά και έθεσαν τον εαυτός τους στη διάθεση του Χρήστου Κόντη ενόψει του αγώνα του ΟΦΗ με τον Παναθηναϊκό.

Ευχάριστα νέα για τον Χρήστο Κόντη δύο μέρες πριν την αναμέτρηση του ΟΦΗ με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ. Ο Γιάννης Αποστολάκης και ο Νίκος Χριστογεώρος προπονήθηκαν κανονικά την Παρασκευή (20/11) κι έθεσαν τον ευατό τους στη διάθεση του προπονητή τους.

Η προπόνηση περιλάμβανε ασκήσεις ευκινησίας και στατικές φάσεις. Οι Κρέσιμιρ Κρίζμανιτς και Κέναν Κόντρο ακολούθησαν πρόγραμμα φυσικοθεραπείας, όπως φυσικά και ο γνώστος τραυματίας Μάνος Χνάρης, συνεπώς αναμένεται να μην είναι διαθέσιμοι για το ματς με τους Πράσινους.

Επόμενη προπόνηση του ΟΦΗ έχει προγραμματιστεί για αύριο, Σάββατο (21/11), στις 11:00, μετά το τέλος της οποίας θα ανακοινωθεί η αποστολή.