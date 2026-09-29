Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης των εκπομπών του Gazzetta, αλλά και των σημαντικότερων αναμετρήσεων της ημέρας.

Τρίτη σήμερα (28/09) και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι γεμάτο δράση, τόσο στο ποδόσφαιρο, όσο και στο μπάσκετ αλλά και στα υπόλοιπα αθλήματα.

Πριν από αυτά όμως συντονιστείτε στις 13:30 στο YouTube κανάλι του Gazzetta και τους Galacticos by Elabet που σχολιάζουν τα πάντα γύρω από τις ομάδες της Stoiximan Superleague, ενώ αργότερα στις 16:30 ακολουθεί το QnA.

Η ποδοσφαιρική δράση ξεκινάει στις 19:00, με την Φινλανδία να υποδέχεται τη Λευκορωσία (Nova Sports Extra1) και η Μολδαβία τα Νησιά Φερόε (Nova Sports 3). Στις 21:45, η Τσεχία θα φιλοξενήσει την Αγγλία (Nova Sports Premier League), το Σαν Μαρίνο την Αλβανία (Nova Sports Extra 2), η Σλοβενία τη Βόρεια Μακεδονία (Nova Sports Extra 2), η Ισπανία την Κροατία (Nova Sports Extra 1), η Βουλγαρία την Εσθονία (Nova Sports Start) και η Σκωτία την Ελβετία (Nova Sports News).

Στο μπάσκετ η πρώτη διαβολοβδομάδα της σεζόν αρχίζει στις 19:00 με τη Ντουμπάι BC να αναμετριέται με την Μπαρτσελόνα (Nova Sports Start). Αργότερα στις 20:00 η Ζάλγκιρις θα αναμετρηθεί με τον Ολυμπιακό (Nova Sports Prime), ο Ερυθρός Αστέρας με την Χάποελ Τελ Αβίβ (Nova Sports 2), η Αναντολού Εφές με την Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ στις 20:45 η Φενέρμπαχτσε με την Μπάγερν Μονάχου (Nova Sports 6).

Στις 21:30, η Αρμάνι Μιλάνο θα φιλοξενήσει την Βίρτους Μπολόνια (Nova Sports Extra 4), η Βαλένθια την Μπασκόνια (Nova Sports 3) και στις 21:45 η Παρί την Παρτίζαν. Ακόμη πρεμιέρα έχουμε και στο EuroCup, με τον Άρη να αγωνίζεται εκτός έδρας απέναντι στη Λε Μαν (Nova Sports 4).

Στις 22:00, συντονιστείτε στο YouTube κανάλι του Gazzetta και το Gazz Floor by Novibet για το τρίτο ημίχρονο της αναμέτρησης του Ολυμπιακού στη Λιθουανία, αλλά και του Άρη στην Γαλλία.

Οι αναμετρήσεις της ημέρας