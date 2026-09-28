Ο βετεράνος μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες στην Ελλάδα και μιλά για το ενδεχόμενο της επιστροφής του σε πόστο στον σύλλογο.

Ο 44χρονος Νταβίντ Φουστέρ έχει γράψει τη δική του ξεχωριστή ιστορία στον Ολυμπιακό. Έχει πάρει 6 Πρωταθλήματα και 3 Κύπελλα στους Πειραιώτες, έχει φορέσει το περιβραχιόνιο του αρχηγού και είχε 45 γκολ και 26 ασίστ σε 169 αγώνες. Το όνομά του είχε τεθεί κατά καιρούς επί τάπητος για διάφορες θέσεις στην ομάδα. Σύμφωνα με τις νεότερες πηγές είναι στη χώρα μας και συζητά την πιθανότητα να αναλάβει θέση στον Ολυμπιακό, που τόσο αγαπησε αλλά και αγαπήθηκε.

Ο Φουστέρ είχε μιλήσει στο Gazzetta και τη σεζόν των 100 ετών του Ολυμπιακού ενώ εν έτει 2020 είχε πει μεταξύ άλλων για το πώς έγινε αρχηγός στους Ερυθρόλευκους: «Στα πρώτα παιχνίδια άκουγα σφυρίγματα από την εξέδρα καθώς δεν ήξεραν το όνομά μου. Ο κόουτς με έβαζε συνέχεια.

Αυτά τα σφυρίγματα και οι αμφιβολίες της εξέδρας παρέμειναν αλλά εγώ ποτέ δεν τα παράτησα. Χάρις στην πίστη του Βαλβέρδε ήξερα πως έπρεπε να προσαρμοστώ και να πετύχω σε μία ομάδα με 10 διαφορετικές εθνικότητες. Βρέθηκα να έχω βάλει 13 γκολ και ο κόσμος να τραγουδάει το όνομά μου. Να αφιερώνει συνθήματα και τραγούδια για μένα. Να με σταματάνε στον δρόμο. Είναι κάτι που μου το έδωσε απλόχερα. Σαν να μην τους κόστιζε τίποτα. Μου έδωσε μεγάλη δύναμη. Ο κόσμος του Ολυμπιακού με έκανε αρχηγό στην ομάδα».