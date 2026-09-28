Ο έμπειρος Αφρικανός στράικερ για συγκεκριμένο λόγο ξεκινά από μία πιο πλεονεκτική θέση έναντι των Ρόμαν Γιάρεμτσουκ και Γκονζάλες ως προς το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός.

Ο Ολυμπιακός έχει στο σύνολο 15 διεθνείς σε αυτό το διάστημα της διακοπής λόγω των Εθνικών ομάδων. Μεταξύ των απόντων βρίσκονται και οι 2 εκ των 3 κλασικών στράικερ του ρόστερ του. Ο Μεξικανός Γκονζάλες, που είχε και μακρινό ταξίδι (όπως και ο Πουέρτα) καθώς και ο Ουκρανός Γιάρεμτσουκ που πήρε χρόνο συμμετοχής στον αγώνα με τη Γεωργία το βράδυ της Τρίτης και μάλιστα παίρνοντας και το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Υπό αυτό το πρίσμα ο Μάριους Μουαντιλματζί που ήδη πήρε το βάπτισμα του πυρός στο γήπεδο στο 0-1 με τον Λεβαδειακό - και ενώ είχε και συμμετοχή στο γκολ του Σάλιακα τραβώντας 2 αντίπαλους παίκτες πάνω του με την κίνησή του εκείνη τη στιγμή - ξεκινά από μία πιο καλή θέση από άλλους 2 συμπαίκτες που και καταπόνηση θα έχουν λόγω των ταξιδιών και των αγώνων με τις Εθνικές τους αλλά και θα κάνουν πολύ λιγότερες προπονήσεις πριν το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός της 11ης Οκτωβρίου. Ο Μάριους δεν ενσωματώθηκε σε αυτήν την φάση με την Εθνική του Τσαντ, κάτι που του δίνει την δυνατότητα να δουλέψει έξτρα αυτό το διάστημα και ενώ έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό που είχε μέσα στο καλοκαίρι.

Φυσικά είναι ασαφές το ποιός έχει το σούπερ προβάδισμα για το χρίσμα του βασικού στο επικείμενο Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός. Είναι προς ώρας ένας μίνι... γρίφος. Πλην όμως το στοιχείο ότι ο Μάριους Μουαντιλματζί δεν είχε τις έξτρα διεθνείς υποχρεώσεις, όπως οι συμπαίκτες του, του δίνει ένα κλικ παραπάνω. Για τον Ολυμπιακό θα έχει την σημασία του γενικότερα σε αυτό το παιχνίδι να έχει τον επιθετικό που θα βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση ως βασικό ενώ ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έχει δείξει ότι δίνει ευκαιρίες σε όλους και ανταμείβει τις προσπάθειες του κάθε παίκτη.