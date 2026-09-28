Από την Τιφλίδα ο Γιάρεμτσουκ έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στον Ολυμπιακό

Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ έπαιξε για ένα ημίχρονο στο 0-0 της Ουκρανίας με την Γεωργία, ξεπερνώντας τον τραυματισμό που είχε το προηγούμενο διάστημα.

Ένα σημαντικό μήνυμα έστειλε ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ τόσο στον Ολυμπιακό όσο και στον Ιμανόλ Αλγουαθίλ, καθώς επέστρεψε στην αγωνιστική δράση με την Εθνική ομάδα της Ουκρανίας και έδειξε στην πράξη ότι έχει αφήσει πίσω του το πρόβλημα στο γόνατο.

Ο Ουκρανός επιθετικός είχε προφυλαχθεί στην προηγούμενη αναμέτρηση της Εθνικής του ομάδας κόντρα στην Ουγγαρία, καθώς αντιμετώπισε ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού. Για τον λόγο αυτό δεν χρησιμοποιήθηκε απέναντι στους Μαγυάρους, με την παρουσία του στο επόμενο παιχνίδι να αποτέλεσε ένα μικρό ερωτηματικό.

Μάλιστα, οι Ουκρανοί στα ρεπορτάζ τους σημείωναν ότι αντιμετώπιζε ένα μικροπρόβλημα στο γόνατο, το οποίο όμως αποδείχθηκε ότι ξεπεράστηκε.

Ο Γιάρεμτσουκ λοιπόν βρέθηκε στην αποστολή για την αναμέτρηση με τη Γεωργία στην Τιφλίδα (0-0) και, παρότι δεν ξεκίνησε στην αρχική ενδεκάδα, πήρε χρόνο συμμετοχής. Μπήκε στο γήπεδο με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, στο 46ο λεπτό. Η επιλογή αυτή είχε ιδιαίτερη σημασία, αφού ο επιθετικός του Ολυμπιακού χρειάστηκε να αγωνιστεί σε ένα ανταγωνιστικό διεθνές παιχνίδι, μετά το πρόβλημα που τον είχε κρατήσει εκτός.

Για τους «ερυθρόλευκους», το σημαντικότερο δεν είναι απλώς ότι ο Γιάρεμτσουκ αγωνίστηκε για ένα ημίχρονο, αλλά ότι κατάφερε να επιστρέψει αφήνοντας πίσω το όποιο πρόβλημα. Η συμμετοχή του αποτελεί ουσιαστικά την αγωνιστική επιβεβαίωση ότι το όποιο ζήτημα είχε στο γόνατο έχει ξεπεραστεί και πλέον μπορεί να υπολογίζεται κανονικά.

Θυμίζουμε ότι ο Γιάρεμτσουκ μαζί με τον Αρμάντο Γκονζάλες είναι οι δύο φορ που έχουν δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα. Μάλιστα, είχε ήδη προλάβει να αφήσει το αποτύπωμά του στη φετινή ευρωπαϊκή πορεία του Ολυμπιακού. Στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League απέναντι στη Γιαγκελόνια είχε περάσει ως αλλαγή και στο 84ο λεπτό πέτυχε με κεφαλιά το γκολ της ανατροπής, χαρίζοντας τη νίκη στους Πειραιώτες.

Πλέον, το ζητούμενο είναι να επιστρέψει στον Ρέντη απόλυτα έτοιμος και να συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε.