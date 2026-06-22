Η ατάκα του Γιαννακόπουλου πριν από τη συνέντευξη Τύπου: «Δεν έχω ξαναδεί την αίθουσα τόσο γεμάτη!»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε ένα πρώτο σχόλιο για την υποδοχή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από τον ελληνικό Τύπο, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν έχει δει ποτέ ξανά την αίθουσα τόσο γεμάτη.

Ιστορική ημέρα για τον Παναθηναϊκό η σημερινή (22/6), καθώς ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέστρεψε στην Αθήνα κι ετοιμάζεται για μια δεύτερη θητεία στους Πράσινους.

Ο κόσμος της ομάδας ετοιμάζεται να αποθεώσει στο T-Center Athens τον Σέρβο θρύλο του ευρωπαϊκού μπάσκετ, με τα ελληνικά Μέσα να δίνουν δυναμικό «παρών» στην παρουσίασή του.

Η γεμάτη αίθουσα Τύπου δεν άφησε ασυγκίνητο ούτε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλος, ο οποίος μόλις έκατσε στο πάνελ έκανε ένα σχετικό σχόλιο προς τον Ζοτς.

Συγκεκριμένα, ο διοικητικός ηγέτης του «τριφυλλιού» έριξε μια ματιά στον κόσμο και είπε χαρακτηριστικά: «Δεν έχω ξαναδεί την αίθουσα τόσο γεμάτη!»