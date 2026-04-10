Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Οι αναμετρήσεις της Euroleague και το Ρεάλ - Τζιρόνα
Από το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις της Euroleague, με τις οποίες ολοκληρώνεται σήμερα η 37η αγωνιστική.
Στις 20:30, η Μονακό φιλοξενεί την Μπαρτσελόνα (Nova Sports 4) και στις 21:00 ακολουθεί το Ντουμπάι BC - Aναντολού Εφές (Nova Sports 2). Στις 21:30 Βίρτους Μπολόνια - Μπασκόνια (Νοva Sports prime), ενώ την ίδια ώρα η Παρτίζαν υποδέχεται τη Ζαλγκίρις Κάουνας (Nova Sports 5). Τέλος, στις 21:45 σειρά έχει το Βιλερμπάν - Ερυθρός Αστέρας (Νοva Sports start).
Στο ποδόσφαιρο και στη La Liga, η Ρεάλ Μαδρίτης τίθεται αντιμέτωπη με την Τζιρόνα στο «Μπερναμπέου» στις 22:00 (Nova Sports 1) και η Γουέστ Χαμ υποδέχεται τη Γουλβς για την 32η αγωνιστική της Premier League, με το ματς να μεταδίδεται από το Nova Sports Premier League.
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Μονακό - Μπαρτσελόνα (20:30, Nova Sports4)
- Ντουμπάι BC - Αναντολού Εφές (21:00, Νοva Sports 2)
- Βίρτους Μπολόνια - Μπασκόνια (21:30, Nova Sports prime)
- Παρτίζαν - Ζαλγκίρις Κάουνας (21:30, Nova Sports 5)
- Βιλερμπάν - Ερυθρός Αστέρας (21:45, Nova Sports start)
- Ρόμα - Πίζα (21:45, Cosmote Sport 2)
- Γουέστ Χαμ - Γουλβς (22:00, Nova Sports Premier League)
- Ρεάλ Μαδρίτης - Τζιρόνα (22:00, Nova Sports 1)
