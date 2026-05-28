Η Μονακό... έκλεψε τον Φελίπε Λουίς

Αν και ο Φελίπε Λουίς ακούστηκε για αρκετές ομάδες τα τελευταία 24ωρα, εν τέλει η Μονακό είναι εκείνη που κατάφερε να του... κλέψει την υπογραφή.

Μετά από περίπου δύο μήνες χωρίς ομάδα, ο Φελίπε Λουίς ετοιμάζεται για την πρώτη του πρόκληση στην Ευρώπη μετά την παρουσία του στη Φλαμένγκο του Ζοσέ Μπότο.

Ο 40χρονος προπονητής και κάτοχος του Copa Libertadores ακούστηκε για πολλές ομάδες τα τελευταία 24ώρα με τη Λεβερκούζεν να φαντάζει ως το φαβορί ενώ και η Μπεσίκτας είχε μπει δυναμικά στο κομμάτι της πρόσληψής του. Εν τέλει καμία από αυτές δεν θα τον κάνει δικό της.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Μονακό είναι το κλαμπ που κατάφερε να έρθει σε συμφωνία με τον Βραζιλιάνο κόουτς προκειμένου να αναλάβει την τεχνική της ηγεσία για τη νέα σεζόν.

Ο άλλοτε αμυντικός των Άγιαξ, Ατλέτικο Μαδρίτης και Τσέλσι έψαχνε να ανοίξει το νέο του κεφάλαιο στην Ευρώπη και η γαλλική ομάδα έχει έρθει σε συμφωνία με την πλευρά του και θεωρείται θέμα χρόνου να γίνει επίσημη η πρόσληψη του.

Να θυμίσουμε πως η προπονητική καριέρα του Λουίς ξεκίνησε τον Γενάρη του 2024 από την Κ17 της Φλαμένγκο και μέσα σε λίγους μήνες μεταπήδησε στην Κ20 και από εκεί στην πρώτη ομάδα το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς, μένοντας για 100 παιχνίδια στον πάγκο της.