Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις εκπομπές του Gazzetta, το ματς του Ολυμπιακού με τη Μονακό και τον ημιτελικό του Champions League μεταξύ Άρσεναλ και Ατλέτικο.

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά με τους Galacticos by Interwetten, που έρχονται στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube στις 14:00 και σχολιάζουν όλες τις εξελίξεις μετά την 3η αγωνιστική των playoffs της Super League.

Στις 19:00 συνεχίζονται τα playoffs της Euroleague, με τη Χάποελ Τελ Αβίβ να υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης σε απευθείας μετάδοση από το Nova Sports 5. Στις 20:45 ακολουθεί το κρίσιμο εκτός έδρας ματς του Ολυμπιακού με τη Μονακό, το οποίο θα προβληθεί live από το Nova Sports prime.

Μετά την ολοκλήρωση της δράσης στην Ευρωλίγκα, δείτε όλο το ρεπορτάζ και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών στο Gazz Floor by Novibet στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube στις 22:30.

Στην υπόλοιπη Ευρώπη, Άρσεναλ και Ατλέτικο τα δίνουν όλα σήμερα για μια θέση στον μεγάλο τελικό του Champions League. Οι Κανονιέρηδες υποδέχονται την ομάδα του «Τσόλο» Σιμεόνε στις 22:00, με την αναμέτρηση να προβάλλεται live από το Cosmote Sport 1.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας