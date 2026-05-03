Νις - Λανς 1-1: Της την έσπασε και δίνει τον τίτλο στην Παρί Σεν Ζερμέν
Η Λανς πήγε στη Νίκαια γνωρίζοντας πως η Παρί Σεν Ζερμέν είχε πετάξει δύο βαθμούς ενάντια στη Λοριάν, ωστόσο δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την γκέλα των Παριζιάνων, μένοντας στο 1-1 με τη Νις και παράλληλα στο -6 από την κορυφή της βαθμολογίας της Ligue 1.
Η Ρασίνγκ ήταν αυτή που προηγήθηκε με τον Σεν-Μαξιμέν με τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα, ωστόσο έμεινε με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Αμπντουλχαμίντ στο 81', με τον Αμπντί να ισοφαρίζει τρία λεπτά αργότερα.
Μετς-Μονακό 1-2
Με τον Πολ Πογκμπά να αγωνίζεται ως βασικός για πρώτη φορά μετά το 2023, η Μονακό αγχώθηκε αλλά επικράτησε 2-1 της Μετς εκτός έδρας, στέλνοντάς τη στη Ligue 2. Το ματς κρίθηκε στο δεύτερο μέρος, με τους γηπεδούχους να προηγούνται με τον Ντεμινγκέ (49') και τους Μονεγάσκους να ανατρέπουν τα δεδομένα με Μπάλογκαν (61') και Φάτι (90+1'), ανεβαίνοντας έτσι έβδομη στη βαθμολογία της Ligue 1.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.