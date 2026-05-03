Η Νις κράτησε τη Λανς στο 1-1 και έβαλε... ταφόπλακα στις ελπίδες της για τίτλο.

Η Λανς πήγε στη Νίκαια γνωρίζοντας πως η Παρί Σεν Ζερμέν είχε πετάξει δύο βαθμούς ενάντια στη Λοριάν, ωστόσο δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την γκέλα των Παριζιάνων, μένοντας στο 1-1 με τη Νις και παράλληλα στο -6 από την κορυφή της βαθμολογίας της Ligue 1.

Η Ρασίνγκ ήταν αυτή που προηγήθηκε με τον Σεν-Μαξιμέν με τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα, ωστόσο έμεινε με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Αμπντουλχαμίντ στο 81', με τον Αμπντί να ισοφαρίζει τρία λεπτά αργότερα.

Μετς-Μονακό 1-2

Με τον Πολ Πογκμπά να αγωνίζεται ως βασικός για πρώτη φορά μετά το 2023, η Μονακό αγχώθηκε αλλά επικράτησε 2-1 της Μετς εκτός έδρας, στέλνοντάς τη στη Ligue 2. Το ματς κρίθηκε στο δεύτερο μέρος, με τους γηπεδούχους να προηγούνται με τον Ντεμινγκέ (49') και τους Μονεγάσκους να ανατρέπουν τα δεδομένα με Μπάλογκαν (61') και Φάτι (90+1'), ανεβαίνοντας έτσι έβδομη στη βαθμολογία της Ligue 1.