Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Οι Galacticos, το Gazz Floor και το Ολυμπιακός - Μπάγερν
Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας περιλαμβάνει τους Galacticos by Interwetten, που έρχονται στις 14:00 στο κανάλι του Gazzetta στο Υoutube και μεταφέρουν όλες τις τελευταίες εξελίξεις στον Παναθηναϊκό για την υπόθεση Αντίνο.
Στο μπάσκετ, συνεχίζεται η 21 αγωνιστική της Euroleague με πέντε αναμετρήσεις. Από τα ματς της ημέρας ξεχωρίζει αυτό ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Μπάγερν στις 21:15 το οποίο μεταδίδεται ζωντανά από το Nova Sports prime. Νωρίτερα, στις 20:00, η Ζαλγκίρις υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα σε απευθείας μετάδοση από το Nova Sports 5.
Στις 21:30 ακολουθεί το Μπαρτσελόνα - Παρτίζαν, το οποίο θα δείτε live στο Νova Sports 4. Την ίδια ώρα Αρμάνι Μιλάνο - Αναντολού Εφές (Nova Sports 6) και Μπασκόνια - Βιλερμπάν (Nova Sports start).
Μετά τη λήξη της αγωνιστικής δράσης, δείτε όλα τα αποτελέσματα και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών στο Gazz Floor by Novibet στις 23:00.
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Galacticos by Interwetten (14:00, Gazzetta Youtube)
- Ζαλγκίρις Κάουνας - Ερυθρός Αστέρας (20:00, Nova Sports 5)
- Ολυμπιακός - Μπάγερν Μονάχου (21:15, Nova Sports prime)
- Μπαρτσελόνα - Παρτίζαν (21:30, Nova Sports 4)
- Αρμάνι Μιλάνο - Αναντολού Εφές (21:30, Nova Sports 6)
- Μπασκόνια - Βιλερμπάν (21:30, Nova Sports start)
- Gazz Floor by Novibet (23:00, Gazzetta Youtube)
