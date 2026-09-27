Ο Αντρέ Λουίζ έκανε ακόμη μία καλή εμφάνιση με τη Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι σκοράροντας το πρώτο γκολ και δίνοντας την ασίστ για το δεύτερο τέρμα της ομάδας του.

Συνεχίζει τις καλές εμφανίσεις στο MLS ο Αντρέ Λουίζ. Ο Βραζιλιάνος πρώην εξτρέμ του Ολυμπιακού πρωταγωνίστησε για ακόμη μια φορά για την Κάνσας Σίτι βοηθώντας να φτάσει σε δεύτερη νίκη στα τελευταία τρία ματς, όταν είχε μόλις τέσσερις σε 21 ματς πριν έρθει εκείνος.

Ο 24χρονος εξτρέμ στο 27ο λεπτό άνοιξε το σκορ για την ομάδα του. Έγινε μία σέντρα από τα πλάγια, κακό διώξιμο από τον αμυντικό του Χιούστον, μάζεψε τη μπάλα ο Αφρίφα μέσα στην περιοχή και πλάγια αριστερά προς τη γραμμή του άουτ, έκανε το γύρισμα και ο Αντρέ Λουίζ πλάσαρε σωστά για το 0-1.

Λίγο πριν τελειώσει το πρώτο μέρος, εκείνος δημιούργησε το δεύτερο γκολ της ομάδας του. Πήρε τη μπάλα από τον Λάσε πλάγια δεξιά, μπήκε στην περιοχή κι έριξε κάτω τον αντίπαλό του με ωραία κίνηση, έκανε το γύρισμα και ο Κάλβιν με ωραίο τελείωμα υπό πίεση έκανε το 0-2, που ήταν και το τελικό σκορ της αναμέτρησης.

LASSE ➡️ ANDRÉ ➡️ CALVIN 💥 pic.twitter.com/9jxdYar7sD — Sporting Kansas City (@SportingKC) September 27, 2026

Σε πέντε παιχνίδια στο MLS, ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού έχει σκοράρει τέσσερα γκολ κι έχει δώσει μία ασίστ στα κάτι παραπάνω από 300 λεπτά που έχει αγωνιστεί.