Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης της εκπομπής του Gazzetta, αλλά και των σημαντικότερων αναμετρήσεων της ημέρας.

Κυριακή σήμερα (27/9) και το τηλεοπτικό μενού όσον αφορά τις αθλητικές μεταδόσεις περιλαμβάνει τόσο ποδόσφαιρο, όσο και μπάσκετ, με το Super Cup Ελλάδας στο επίκεντρο.

Η δράση ξεκινάει στις 16:00 (Nova Sports Prime), με τη Λιθουανία να υποδέχεται το Αζερμπαϊτζάν στο πλαίσιο της 2η αγωνιστικής του Nations League. Την ίδια ώρα (ΕΡΤ2 Σπορ), η ΑΕΛ Novibet θα αναμετρηθεί με τον ΠΑΟΚ Β' και στις 18:15 (ΕΡΤ2 Σπορ), ο Πανσερραϊκός με τον Ολυμπιακό Β'.

Στις 19:00, η Αυστρία θα φιλοξενήσει το Κόσοβο (Nova Sports Start), το Γιβραλτάρ την Ανδόρα (Nova Sports 4), η Δανία την Ουαλία (Nova Sports 3) και η Σερβία την Ολλανδία (Alpha/ Nova Sports 2).

Στις 20:00 (ΣΚΑΙ) θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός του Super Cup Ελλάδας, με τον Ολυμπιακό να αναμετριέται με τον ΠΑΟΚ με στόχο την πρώτη κούπα της φετινής σεζόν. Μετά την λήξη της αναμέτρησης (21:45) συντονιστείτε στο YouTube κανάλι του Gazzetta και το Gazz Floor Live by Novibet για όλο το ρεπορτάζ και το παρασκήνιο του αγώνα.

Τέλος στις 21:45, η Γερμανία θα υποδεχθεί την Ελλάδα (Nova Sports Start/ Alpha), το Ισραήλ την Ιρλανδία (Nova Sports 2) και η Νορβηγία την Πορτογαλία (Nova Sports 1).

Οι μεταδόσεις της ημέρας