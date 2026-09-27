Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Gazz Floor, το Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ και το Γερμανία - Ελλάδα
Κυριακή σήμερα (27/9) και το τηλεοπτικό μενού όσον αφορά τις αθλητικές μεταδόσεις περιλαμβάνει τόσο ποδόσφαιρο, όσο και μπάσκετ, με το Super Cup Ελλάδας στο επίκεντρο.
Η δράση ξεκινάει στις 16:00 (Nova Sports Prime), με τη Λιθουανία να υποδέχεται το Αζερμπαϊτζάν στο πλαίσιο της 2η αγωνιστικής του Nations League. Την ίδια ώρα (ΕΡΤ2 Σπορ), η ΑΕΛ Novibet θα αναμετρηθεί με τον ΠΑΟΚ Β' και στις 18:15 (ΕΡΤ2 Σπορ), ο Πανσερραϊκός με τον Ολυμπιακό Β'.
Στις 19:00, η Αυστρία θα φιλοξενήσει το Κόσοβο (Nova Sports Start), το Γιβραλτάρ την Ανδόρα (Nova Sports 4), η Δανία την Ουαλία (Nova Sports 3) και η Σερβία την Ολλανδία (Alpha/ Nova Sports 2).
Στις 20:00 (ΣΚΑΙ) θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός του Super Cup Ελλάδας, με τον Ολυμπιακό να αναμετριέται με τον ΠΑΟΚ με στόχο την πρώτη κούπα της φετινής σεζόν. Μετά την λήξη της αναμέτρησης (21:45) συντονιστείτε στο YouTube κανάλι του Gazzetta και το Gazz Floor Live by Novibet για όλο το ρεπορτάζ και το παρασκήνιο του αγώνα.
Τέλος στις 21:45, η Γερμανία θα υποδεχθεί την Ελλάδα (Nova Sports Start/ Alpha), το Ισραήλ την Ιρλανδία (Nova Sports 2) και η Νορβηγία την Πορτογαλία (Nova Sports 1).
Οι μεταδόσεις της ημέρας
- Λιθουανία - Αζερμπαϊτζάν (16:00, Nova Sports Prime)
- ΑΕΛ Νovibet - ΠΑΟΚ Β' (16:00, ΕΡΤ2 Σπορ)
- Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός Β' (18:15, ΕΡΤ2 Σπορ)
- Αυστρία - Κόσοβο (19:00, Nova Sports Start)
- Γιβραλτάρ - Ανδόρα (19:00, Nova Sports 4)
- Δανία - Ουαλία (19:00, Nova Sports 3)
- Σερβία - Ολλανδία (19:00, Nova Sports 2/ Alpha)
- Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ (20:00, ΣΚΑΙ)
- Gazz Floor (21:45, YouTube Gazzetta)
- Ισραήλ - Ιρλανδία (21:45, Nova Sports 2)
- Νορβηγία - Πορτογαλία (21:45, Nova Sports 1)
- Γερμανία - Ελλάδα (21:45, Nova Sports Start/Alpha)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.