Στη βασική ενδεκάδα του Μεξικού και της Κολομβίας στο μεταξύ τους φιλικό ματς βρέθηκαν οι παίκτες του Ολυμπιακού, Πουέρτα και Γκονζάλες. Αλλαγή μπήκε ο Πινέδα.

Το Μεξικό αναδείχθηκε ισόπαλο 1-1 σε φιλικό με την Κολομβία τα ξημερώματα της Κυριακής (27/09). Ο σέντερ φορ του Ολυμπιακού, Αρμάντο Γκονζάλες βρήκε θέση στην κορυφή της επίθεσης του αρχικού σχήματος των «Ελ Τρι» ενώ ο μέσος του, Γκουστάβο Πουέρτα ήταν ένας από τους τρεις στη μεσαία γραμμή των «Καφετέρος».

Ο επιθετικός των «ερυθρολεύκων» έμεινε στο γήπεδο μέχρι το 74ο λεπτό, όταν και αντικαταστάθηκε από τον Μπερτεράμε, όμως δεν μπόρεσε να σκοράρει στην 9η εμφάνισή του με το εθνόσημο, φορώντας το οποίο έχει σημειώσει ένα γκολ κι έχει δώσει μία ασίστ. Ο μαχητικός μέσος των Πειραιωτών έπαιξε σε όλη τη διάρκεια του αγώνα της 12ης εμφάνισής του με την εθνική ομάδα της χώρας του (1 γκολ και 1 ασίστ).

Ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ, Ορμπελίν Πινέδα μπήκε αλλαγή για το Μεξικό στο 64ο λεπτό στη θέση του Λοζάνο.