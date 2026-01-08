Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης των εκπομπών του gazzetta και της μάχης του Παναθηναϊκού με την Βίρτους Μπολόνια

Πέμπτη σήμερα (08/01) και η αθλητική δράση είναι πλούσια τόσο στο μπάσκετ όσο και στο ποδόσφαιρο.

Πριν από όλα αυτά όμως, έρχονται στις 14:00 στο κανάλι του YouTube του Gazzetta οι Galacticos by Interwetten. Κώστας Ψάρρας, Κώστας Νικολακόπουλος, Νίκος Αθανασίου και Γιώργος Τσακίρης αναλύουν όλα τα δεδομένα και μεταφέρουν όλο το ρεπορτάζ για τους μεταγραφικούς στόχους των ομάδων. Σύνδεση και με Θεσσαλονίκη με Σταύρο Σουντουλίδη και Βασίλη Βλαχόπουλο.

Αναφορικά με το ποδόσφαιρο και τη Serie A η 19η αγωνιστική ρίχνει αυλαία στις 19:30 με την νεοφώτιστη Κρεμονέζε του Τζείμι Βάρντι να υποδέχεται στην έδρα της την Κάλιαρι (Cosmote Sport 2), ενω στις 21:45 η Μίλαν φιλοξενεί την Τζένοα (Cosmote Sport 1). Στην Αγγλία και την Premier League σήμερα ξεχωρίζει το ντέρμπι ανάμεσα στην πρωτοπόρο Άρσεναλ και την εν ενεργεία πρωταθλήτρια Λίβερπουλ (22:00 Nova Sports Premier League). Τέλος στις 21:00 έχουμε τον δεύτερο ημιτελικό του Ισπανικού Σούπερ Καπ ανάμεσα στην Ρεάλ και την Ατλέτικο Μαδρίτης (Action 24).

Όσον αφορά το μπάσκετ, η 21η αγωνιστική της Euroleague ξεκινάει με τέσσερα παιχνίδια και αυτό που ξεχωρίζει είναι φυσικά εκείνο του Παναθηναϊκού με την Βίρτους Μπολόνια. Οι πράσινοι υποδέχονται στο «Telecom Center Athens» την ιταλική ομάδα με στόχο την νίκη που θα τους δώσει βαθμολογική ισχύ μετά τις δύο συνεχόμενες εντός έδρας ήττες από Ολυμπιακό και Αρμάνι Μιλάνο. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 21:15 με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime.

Στους υπόλοιπους αγώνες της ημέρας η Ντουμπάι BC υποδέχεται την Φενέρμπαχτσε (18:00, Nova Sports 4), η Βαλένθια την Μονακό (21:30, Nova Sports 5) και η Ρεάλ Μαδρίτης την Μακάμπι (21:45, Nova Sports 4).

Μέτα και την λήξη των αγώνων, στις 23:00 έρχεται στο κανάλι του Gazzetta στο YouTube το Gazz Gloor by Novibet, με την εκπομπή να έχει όλο το ρεπορτάζ και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών από τον αγώνα του τριφυλλιού.

Ακόμη, στο BCL η Καρδίτσα που νίκησε την Σπάρτακ Σουμπότιτσα εκτός έδρας, θα αγωνιστεί με την σέρβικη ομάδα αυτή την φορά εντός έδρας με στόχο να ντουμπλάρει τις νίκες της και να προκριθεί στην επόμενη φάση της διοργάνωσης (18:30, Cosmote Sport 5). Από την άλλη ο Προμηθέας που έχασε την Τρίτη από την Σαλόν, θα φιλοξενήσει στην Πάτρα τώρα την γαλλική ομάδα με στόχο την νίκη που θα ισοφαρίσει την σειρά των αγώνων (20:30, Cosmote Sport 4).

Δράση όμως έχουμε και στο βόλεϊ, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται την Ζελέζνιτσαρ για την φάση των ομίλων του γυναικείου Champions League (19:00, Cosmote Sport 6), ενώ στις 20:00 (ΕΡΤ2) ο Πανιώνιος θα ταξιδέψει στην έδρα της Κάχα Σολ στα πλαίσια της φάσης των «16» του Τσάλεντζ Καπ Γυναικών.

