Ολυμπιακός: Έξι τμήματα σε όμιλο κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης οι Πειραιώτες
Ο Ολυμπιακός κατάφερε στο βόλεϊ γυναικών να γράψει ιστορία, καθώς παρά την ήττα με 3-2 από την Βάσας στην Ουγγαρία, προκρίθηκε για πρώτη φορά στους ομίλους του Champions League. Μια πρόκριση που ήταν πρώτη συνολικά για ελληνική ομάδα στο βόλεϊ γυναικών μετά από 25 χρόνια.
Το ακόμα πιο σημαντικό για τον Ολυμπιακό είναι πως φέτος οι «ερυθρόλευκοι» θα έχουν συνολικά έξι τμήματα σε ομίλους κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, με το βόλεϊ ανδρών να μένει εκτός από την Λας Πάλμας και να χάνεται η μοναδική ευκαιρία να υπάρχουν 7 τμήματα.
Τα τμήματα που βρίσκονται ανάμεσα στους καλύτερους των αθλημάτων που αγωνίζονται είναι το ποδόσφαιρο ανδρών, το μπάσκετ ανδρών και γυναικών, το πόλο ανδρών και γυναικών και από σήμερα και το βόλεϊ γυναικών.
Τα τμήματα του Ολυμπιακού που είναι σε όμιλο κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης
Ποδόσφαιρο Ανδρών: Champions League
Μπάσκετ Ανδρών: Euroleague
Μπάσκετ Γυναικών: Euroleague
Πόλο Ανδρών: Champions League
Πόλο Γυναικών: Champions League
Βόλεϊ Γυναικών: Champions League
