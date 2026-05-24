Οι Πειραιώτες θα αρχίσουν την προετοιμασία τους για τη νέα αγωνιστική περίοδο μία εβδομάδα μετά από τις 22 Ιουνίου.

Ο Ολυμπιακός αφότου κέρδισε έναν προκριματικό γύρο θα αρχίσει από τον 3ο και όχι από τον 2ο στο Champions League. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν θα ξεκινήσει προετοιμασία στις 22 Ιουνίου αλλά μία εβδομάδα μετά.

Το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του στο εξωτερικό θα γίνει ως γνωστόν στην Ολλανδία. Θυμίζουμε ότι η κλήρωση για τον 3ο προκριματικό γύρο θα γίνει στις 20 Ιουλίου και τα τα ματς θα είναι στις 4-5 και 11 Αυγούστου.

Οι ημερομηνίες του Champions League 2026/27

Φάση Ημερ. Κλ. & Ημερ. Αγ.