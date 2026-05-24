Ολυμπιακός: Αλλάζει η ημερομηνία της έναρξης της προετοιμασίας του
Ο Ολυμπιακός αφότου κέρδισε έναν προκριματικό γύρο θα αρχίσει από τον 3ο και όχι από τον 2ο στο Champions League. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν θα ξεκινήσει προετοιμασία στις 22 Ιουνίου αλλά μία εβδομάδα μετά.
Το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του στο εξωτερικό θα γίνει ως γνωστόν στην Ολλανδία. Θυμίζουμε ότι η κλήρωση για τον 3ο προκριματικό γύρο θα γίνει στις 20 Ιουλίου και τα τα ματς θα είναι στις 4-5 και 11 Αυγούστου.
Οι ημερομηνίες του Champions League 2026/27
Φάση Ημερ. Κλ. & Ημερ. Αγ.
- 1ος Προκριματικός 16 Ιουνίου 7-8 & 14-15 Ιουλίου
- 2ος Προκριματικός 17 Ιουνίου 21-22 & 28-29 Ιουλίου
- 3ος Προκριματικός 20 Ιουλίου 4-5 & 11 Αυγούστου
- Play Offs 3 Αυγούστου 18-19 & 25-26 Αυγούστου
- League Phase 27 Αυγούστου 8 Σεπτεμβρίου 2026- 27 Ιανουαρίου 2027
- Νοκ άουτ Play Offs 29 Ιανουαρίου 16-17 & 23-24/ Φερβρουρίου
- Φάση των '16' 26 Φεβρουαρίου 9-10 & 16-17 Μαρτίου
- Προημιτελικοί 26 Φεβρουαρίου 6-7 & 13-14 Απριλίου
- Ημιτελικοί 26 Φεβρουαρίου 27-28 Απριλίου & 4-5 Μαΐου
- Τελικός-5 Ιουνίου 2027 (Μαδρίτη, Metropolitano)
