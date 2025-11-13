Τεράστια πρόκριση του Ολυμπιακού στους ομίλους του Champions League Γυναικών. Οι «ερυθρόλευκες» θα βρεθούν για πρώτη φορά στην ιστορία τους στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, ενώ η χώρα μας θα έχει ομάδα μετά από 25 χρόνια.

Μετά από πολλά χρόνια στα οποία το ελληνικό βόλεϊ και ειδικά αυτό των γυναικών πέρασε πολλά, ο Ολυμπιακός κατάφερε να γράψει την δική του ιστορία. Η ομάδα του Μπράνκο Κοβάτσεβιτς έχοντας κερδίσει την Βάσας του Γιάννη Αθανασόπουλου με 3-0 στο Ρέντη, πήγε στην Βουδαπέστη με στόχο να πάρει τα δύο σετ και να βρεθεί για πρώτη φορά στην ιστορία της στους ομίλους του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκες» τα κατάφεραν κάνοντας το 0-2 και έτσι επανέφεραν την χώρα μας στο προσκήνιο μετά από 25 χρόνια. Τόσα ήταν τα χρόνια που είχαμε να δούμε ελληνική ομάδα στους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Συγκεκριμένα τελευταία φορά που είχαμε εκπροσώπηση ως χώρα στους ομίλους ήταν την περίοδο 2000/01 και μάλιστα όχι με μία, αλλά με δύο ομάδες. Ο λόγος για τον Παναθηναϊκό και τον Φιλαθλητικό. Οι «πράσινες» ήταν στον Γ' όμιλο έχοντας ως αντιπάλους τις Ετζατσίμπασι, Μίνστερ και Γρανάδα και έχοντας μία νίκη τερμάτισαν στην 4η θέση.

Όσον αφορά τον Φιλαθλητικό είχε αγωνιστεί κόντρα στις Πίλα, Καν και Ρέτζιο Καλάμπρια για τον 4ο όμιλο, έκανε και αυτός μία νίκη και τερμάτισε επίσης στην τελευταία θέση του ομίλου του. Μένει να δούμε πως θα τα πάει και ο Ολυμπιακό που για τον 3ο όμιλο θα αντιμετωπίσει τις Ετζατσίμπασι (Τουρκία), Μιλάνο (Ιταλία) και Ζελέζνιτσαρ Λαΐκοβατς (Σερβία).