Ο Ολυμπιακός πήρε τα δύο σετ που χρειαζόταν απέναντι στην Βάσας στη Βουδαπέστη και έβαλε ξανά στο χάρτη την χώρα μας που θα έχει εκπρόσωπο στους ομίλους του Cham,pions League μετά από 25 χρόνια. Ιστορική πρώτη για τις «ερυθρόλευκες» στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Ιστορική στιγμή για τον Ολυμπιακό με τα κορίτσια του Μπράνκο Κοβάτσεβιτς να παίρνουν τα δύο σετ που χρειαζόντουσαν στην Βουδαπέστη κόντρα στην Βάσας και να παίρνουν μαζί και το εισιτήριο για τους ομίλους του Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία τους. Κατάφεραν μάλιστα να βάλουν και πάλι στον χάρτη της χώρα μας που θα έχει εκπρόσωπο στους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης μετά από 25 χρόνια.

Ο Ολυμπιακός έχοντας κερδίσει με 3-0 την ομάδα της Ουγγαρίας στο Ρέντη, πήγε στην πανέμορφη Βουδαπέστη θέλοντας να πάρει δύο σετ που θα του έδιναν και την μεγάλη πρόκριση. Αρχικά πήρε με περίπατο το πρώτο καθώς κέρδισε με 25-18 και στο δεύτερο παρότι δυσκολεύτηκε από δικό του λάθη, καθώς είχε συνεχώς το προβάδισμα, κατάφερε στο τέλος να κάνει το 25-22 και να γράψει όπως αναφέραμε ιστορία.

Πλέον ό,τι και να γίνει στην συνέχεια του αγώνα δεν έχει την παραμικρή σημασία, καθώς ο μεγάλος στόχος της εισόδου στους ομίλους του Champions League έχει επιτευχθεί.

Όσον αφορά τον όμιλο που θα βρίσκονται οι πρωταθλήτριες την περσινή χρονιά, αυτός θα είναι ο 3ος. Εκεί ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τις Ετζατσίμπασι (Τουρκία), Μιλάνο (Ιταλία) και Ζελέζνιτσαρ Λαΐκοβατς (Σερβία).