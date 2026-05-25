Φαμπρίτσιο Ρομάνο: «Ο Ικάρντι είπε 'όχι' σε πρόταση του Ολυμπιακού»

Ο Ιταλός ρεπόρτερ μετέδωσε σε μία εκπομπή που μετείχε ότι ο 33χρονος Μάουρο Ικάρντι δεν έδωσε θετική απάντηση σε πρόταση του Ολυμπιακού.

Στα 33 του χρόνια ο Αργεντίνος φορ και κάτοχος ιταλικού διαβατηρίου έχει μείνει ελεύθερος και άρα χωρίς δέσμευση με κάποια ομάδα. Η τελευταία του χρονικά ομάδα ήταν η Γαλατασαράϊ (για την οποία ο Ρομάνο ανέφερε ότι η κατάσταση είναι μάλλον θολή και είναι αβέβαιο το εάν θα μείνει εκεί με νέο συμβόλαιο) όπου είχε 47 αγώνες με 16 γκολ και 3 ασίστ.

Ο Μάουρο Ικάρντι που μεταξύ άλλων έχει παίξει σε Ίντερ, Παρί και Σαμπντόρια ως τελευταία ομάδα που τον ήθελε πολύ είχε τη Ρίβερ Πλέιτ. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε σε εκπομπή του ο Ιταλός ρεπόρτερ Φαμπρίτσιο Ρομάνο - και αναπαρήγαγαν οι Τούρκοι λόγω Γαλατά - δέχθηκε πρόταση από τον Ολυμπιακό και δεν απάντησε θετικά. Με βάση τις ίδιες πηγές ο Ικάρντι θέλει να παίξει σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο στην Ευρώπη.