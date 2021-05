Το «πάρτι» δεν έχει σταματήσει για την Τσέλσι μετά τον θρίαμβο στο «Ντραγκάο» και τη 2η κούπα Champions League στην ιστορία της. Ούτε στις τάξεις παικτών και οπαδών, ούτε στον κόσμο του twitter, εκεί όπου ο επίσημος λογαριασμός των Μπλε έχει… κέφια.

Οι Λονδρέζοι ανήρτησαν μια φωτογραφία του Τόμας Τούχελ αγκαλιά με την κούπα με τα μεγάλα αυτιά και επέλεξαν… όλως τυχαίως έναν στίχο των Oasis, της διάσημης μπάντας των αδελφών Γκάλαχερ που έχει συνδεθεί όσο καμία άλλη με τη Γαλάζια πλευρά του Μάντσεστερ, για να τη συνοδέψουν.

«I don’t believe that anybody feels the way I do about you know» έγραψαν οι Μπλε από το διαχρονικό «Wonderwall», σε ένα post με… νόημα προς την χαμένη του τελικού.

I don't believe that anybody feels the way I do about you now. pic.twitter.com/VpMfvSiGeA — Champions of Europe(@ChelseaFC) May 30, 2021

