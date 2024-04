Η Τσέλσι φέρεται να τσεκάρει την περίπτωση του Ρούμπεν Αμορίμ καθώς το μέλλον του Μαουρίσιο Ποτσετίνο στους «μπλε» μόνο σίγουρο δεν είναι πλέον.

Πιο αβέβαιο από ποτέ κρίνεται το μέλλον του Μαουρίσιο Ποτσετίνο στην Τσέλσι. Οι «μπλε» διαλύθηκαν με 5-0 στο ντέρμπι του Λονδίνου με την Άρσεναλ και έχασαν έδαφος στη μάχη για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Ο Αργεντινός κόουτς βρίσκεται πλέον με την πλάτη στον τοίχο και ήδη τα σενάρια στο Νησί δίνουν και παίρνουν.

Σύμφωνα με την Daily Mail η διοίκηση της Τσέλσι κάνει δεύτερες σκέψεις πλέον και δεν αποκλείει το ενδεχόμενο απομάκρυνσης του προπονητή στο τέλος της σεζόν. Την ίδια ώρα οι Άγγλοι τονίζουν ότι η Τσέλσι εξετάζει παράλληλα και τον Ρούμπεν Αμορίμ ο οποίος δεν έχει καταλήξει ακόμα όσον αφορά το μέλλον του.

Ο Πορτογάλος προπονητής βρίσκεται εδώ και καιρό στη λίστα της Λίβερπουλ ωστόσο οι «κόκκινοι» έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους στον Σλοτ της Φέγενορντ. Ο Αμορίμ «πέταξε» πριν από μερικά 24ωρα στο Λονδίνο και φέρεται να συναντήθηκε με τους ανθρώπους της Γουέστ Χαμ χωρίς ωστόσο να προκύπτει κάποια σημαντική εξέλιξη. Ο Πορτογάλος έχει ρήτρα στο συμβόλαιο του με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας η οποία ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

