Ούτε η απουσία εξαριού από το αρχικό σχήμα, ούτε η οπισθοχώρηση του Γκουντογκάν, ούτε η φανέλα βασικού στον Στέρλινγκ. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα πληρώνει το όνειρο του Champions League για κάτι… παραπάνω από τακτικές επιλογές και πειραματισμούς: για μια… αφρικανική κατάρα, συγκεκριμένα, που τον κυνηγά τα τελευταία τρία χρόνια και όπως φαίνεται δεν τον αφήνει να κατακτήσει την κούπα με τα μεγάλα αυτιά.

Μετά τον χαμένο τελικό κόντρα στην Τσέλσι, εμφανίστηκε ξανά στην επιφάνεια η περίφημη δήλωση που είχε κάνει ο μάνατζερ του Γιάγια Τουρέ, Ντμίτρι Σέλουκ, με αφορμή τις επεισοδιακές σχέσεις του Ιβοριανού με τον Πεπ και τον τρόπο που αποχώρησε από τη Μάντσεστερ Σίτι.

«Ο Γκουαρδιόλα κατάφερε να γυρίσει όλη την Αφρική εναντίον του, είμαι σίγουρος ότι πολλοί Αφρικανοί σαμάνοι θα κάνουν τα πάντα ώστε ο Γκουαρδιόλα να μη ξανακερδίσει το Champions League. Αυτή θα είναι μια αφρικανική κατάρα για τον Γκουαρδιόλα. Θα σου γυρίσιε μπούμερανγκ, Πεπ. Ο χρόνος θα δείξει αν θα αποδειχθώ σωστός ή λάθος», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο Ρώσος ατζέντης και δεδομένων των απανωτών αποτυχιών της Σίτι από το 2019 και μετά στο Champions League, η προφητεία προς το παρόν επιβεβαιώνεται.

The curse just might be real pic.twitter.com/SulNODnoFu

— ESPN FC (@ESPNFC) May 29, 2021