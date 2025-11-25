Δείτε τα κανάλια και τις ώρες μετάδοσεις των αγώνων της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Πλούσια η ποδοσφαιρική δράση και σήμερα (25/11) με τη 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League να ξεκινάει με εννέα «χορταστικές» αναμετρήσεις.

Αρχικά στα ματς των 19:45 η Γαλατάσαραϊ υποδέχεται στη Κωνσταντινούπολη την πρωταθλήτρια Βελγίου, Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ (Cosmote Sport 2) και ο Άγιαξ στο Άμστερνταμ την Μπενφίκα των Βαγγέλη Παυλίδη και Ζοζέ Μουρίνιο (Cosmote Sport 3).

Αργότερα στις 22:00 η Μάντσεστερ Σίτι θα φιλοξενήσει στο «Etihad» τη Μπάγερ Λεβερκούζεν (Cosmote Sport 3), η Νάπολι την Καραμπάχ (Cosmote Sport 5), η Μπόντο Γκλιμτ τη Γιουβέντους (Cosmote Sport 6), η Μπορούσια Ντόρτμουντ τη Βιγιαρεάλ (Cosmote Sport 7), η Μαρσείγ τη Νιούκαστλ (Cosmote Sport 8) και η Σλάβια Πράγας την Αθλέτικ Μπιλμπάο του Ερνέστο Βαλβέρδε (Cosmote Sport 9).

Τέλος στο ματς της αγωνιστικής η Μπαρτσελόνα θα ταξιδέψει μέχρι το Λονδίνο, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τη Τσέλσι, σε έναν αγώνα με έντονο βαθμολογικό και όχι μόνο ενδιαφέρον. Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 22:00 με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sport 2.

Οι μεταδόσεις της ημέρας