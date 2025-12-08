Η Γιουνάιτεντ δεν είχε διάθεση για δώρα, διέλυσε με 4-1 τη Γουλβς εκτός έδρας και βλέπει... τετράδα. Μεγάλο ματς από τον Μπρούνο.

Εκτός έδρας πατάει καλύτερα η Γιουνάιτεντ και το απέδειξε στο «Μολινό», όπου διέλυσε με 4-1 την ουραγό Γουλβς. Αυτή τη φορά οι Reds δεν έκαναν δώρα, εκμεταλλεύθηκαν την ανωτερότητά τους και έκαναν άλμα… έξι θέσεων. Ετσι, βρέθηκαν στην 6η θέση της Premier League και στο -1 από την τετράδα. Οσο για τους «Λύκους» είναι στον πάτο χωρίς νίκη και με τους οπαδούς να γυρίζουν πλάτες και να αποχωρούν νωρίς από το γήπεδο. Ο τραυματισμός του Μπελγκάρντ αποτέλεσε ακόμα ένα μελανό σημείο για τους γηπεδούχους.

Reds

μπήκε πολύ δυνατά, πίεσε και έβαλε δύσκολα με το... καλησπέρα στην ουραγό του πρωταθλήματος. Στο πρώτο δεκάλεπτο έχασε δυο μεγάλες ευκαιρίες, όμως ο Τζόνστον με σούπερ επεμβάσεις νίκησε τόσο τονόσο και τον. Ωστόσο, το γκολ ήρθε σε ένα διάστημα, όπου η πίεση τωνδεν ήταν τόσο έντονη. Ένα σοβαρό λάθος του Αντρέ έδωσε την ευκαιρία στον Κούνια να κάνει την ασίστ στον, με τον τελευταίο με αρκετό πείσμα και επιμονή να πετυχαίνει το 1-0. Η Γιουνάιτεντ βρέθηκε κοντά σε ένα δεύτερο γκολ, αλλά στην τριπλή ευκαιρία οι Μπουμό, Κούνια και Ντιαλό δε βρήκαν δίχτυα. Η Γουλβς πήρε τα πάνω της, άρχισε να πατά στην αντίπαλη εστία και στις καθυστερήσεις εκμεταλλεύθηκε την κάκιστη άμυνα της Μάντσεστερ για να ισοφαρίσει σε 1-1. Οβρέθηκε σε θέση βολής και πέτυχε το πρώτο γκολ της ομάδας του από τον... Οκτώβριο.

Στην επανάληψη το σκηνικό ήταν εντελώς διαφορετικό, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήταν εντυπωσιακή, είχε ουσία, αλλά και τον Μπρούνο να κάνει τα πάντα. Ετσι, στο 51ο λεπτό από πάσα του Νταλότ, ο Μπουμό δεν αστόχησε δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα του. Στο 62' η Γιουνάιτεντ «σφράγισε» τη νίκη! Ο Μπρούνο δεν μπόρεσε να σκοράρει, όμως στη συνέχεια με υπέροχη ασίστ βρήκε τον Μάουντ, ο οποίος από κοντά πέτυχε το 3-1. Στο 82΄ο Μοσκέρα υπέπεσε σε παράβαση και ο Φερνάντες από την άσπρη βούλα πέτυχε το 4-1. Ασχημο το κλίμα στο «Μολινό», με πολλούς οπαδούς να μπαίνουν στο τέταρτο σε ένδειξη διαμαρτυρίας προς τη διοίκηση, αλλά και να αποχωρούν μετά το τέρμα του Πορτογάλου.