Η Μάντσεστερ Σίτι «σκόρπισε» τη Σάντερλαντ (3-0) και αναπνέει πια στον σβέρκο της πρωτοπόρου Άρσεναλ. Έμεινε ξανά χωρίς νίκη η Τσέλσι, «άσφαιρη» στην έδρα της Μπόρνμουθ.

Μυρίζει... αίμα η Μάντσεστερ Σίτι. Η αδηφάγα μηχανή του Πεπ Γκουαρδιόλα φωνάζει «παρών» και έχουμε για τα καλά κούρσα τίτλου στην Premier League. Άλλωστε, αθόρυβα-αθόρυβα έφτασε να αναπνέει στον σβέρκο της πρωτοπόρου Άρσεναλ. Αυτή τη φορά, οι Citizens απέφυγαν τις περιπέτειες, επέβαλαν εκκωφαντικά την ισχύ τους κόντρα στη Σάντερλαντ (3-0) και πλησίασαν στους δύο βαθμούς την κορυφή, αναπνέοντας πια στον... σβέρκο των Gunners.

Από το πρώτο λεπτό, οι γηπεδούχοι πήραν τα ηνία του ματς, αναζητώντας τον τρόπο να «πληγώσουν» την αντίπαλό τους. Η κατοχή και η κυκλοφορία τους ωστόσο αποδείχθηκε πολύ... μονότονη για να σπάσει το χαμηλό μπλοκ της Σάντερλαντ. Ό,τι δεν έκαναν οι δραστήριοι Φόντεν και Ντοκού πάντως, το έκαναν οι στόπερ της μέσα σε λίγα λεπτά.

Στο 31' ο Ρούμπεν Ντίας ντύθηκε... Κομπανί και με ασύλληπτο «κεραυνό» εκτός περιοχής άνοιξε το σκορ για τη Μάντσεστερ Σίτι και στο 35' ο Γκβάρντιολ με ωραία κεφαλιά διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του.

Στο δεύτερο μέρος ο ρυθμός ανέβηκε με τις δύο ομάδες να... συγχωρούν η μια την άλλη, σπαταλώντας μεγάλες ευκαιρίες. Ντοκού και Τσάκα βρήκαν δοκάρι στα εντυπωσιακά τους τελειώματα, ενώ ο Ισιντόρ βρήκε μπροστά του τον Ντοναρούμα, που τον σταμάτησε σε τετ α τετ, και ο Χάαλαντ τον Χερτράουντα που απομάκρυνε προσπάθειά του πάνω στη γραμμή.

Το γκολ... μύριζε πάντως και όντως δεν άργησε να έρθει. Στο 65ο λεπτό, η Μάντσεστερ Σίτι ξεχύθηκε στον χώρο, ο Τσερκί έκανε μαγική ενέργεια και σέντραρε με... άρρωστη ραμπόνα στον Φόντεν, ο οποίος με κεφαλιά έδωσε αέρα τριών τερμάτων στην ομάδα του και κλείδωσε ουσιαστικά το σπουδαίο της τρίποντο. Με δέκα ολοκλήρωσε το ματς η Σάντερλαντ εξαιτίας της αποβολής του Ο'Νάιεν στις καθυστερήσεις.

Τρίτωσε το κακό για την Τσέλσι

Στο 0-0 έμειναν Μπόρνμουθ και Τσέλσι, σε ένα ματς με ελάχιστες ευκαιρίες στο «Vitality Stadium». Οι γηπεδούχοι πάντως θα μπορούσαν να είχαν προηγηθεί μόλις στο 4΄, όταν ο Σεμενιό έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, όμως το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ. Οι γηπεδούχοι εξακολουθούσαν να έχουν τις καλύτερες στιγμές κι άγγιξαν ξανά το γκολ στο 36΄με χαμένη ευκαιρία του Εβανίλσον.

Στο 47΄ο Τάβερνιε αστόχησε από θέση βολής, ενώ η Τσέλσι εμφανίστηκε για πρώτη φορά τέσσερα λεπτά αργότερα όταν ο Γκαρνάτσο σημάδεψε το δοκάρι. Στο 66΄ο Γκούιου με τη σειρά του δεν κατάφερε να σκοράρει από θέση βολής και σημάδεψε ψηλά, με τον Σεμενιό στο 80΄να αγγίζει με τη σειρά του το γκολ για τη Μπόρνμουθ σε προσπάθεια που εξουδετέρωσε ο Σάντσεθ. Το 0-0 τελικά δεν άλλαξε ποτέ, με τους Μπλε να περιορίζονται στην τέταρτη θέση αγνοώντας τη νίκη εδώ και τρεις αγωνιστικές.

Διέλυσε τη Νότιγχαμ η Έβερτον

«Πάρτι» με καλεσμένη τη Νότιγχαμ Φόρεστ έστησε στο «Χιλ Ντίκινσον» η Έβερτον. Οι Toffees διέλυσαν με άνετη τριάρα τους Reds (3-0), που δεν λένε να ξεκολλήσουν από τα χαμηλά στρώματα της βαθμολογίας, και πάτησαν στην 5η θέση της Premier League.

Το παιχνίδι ξεκίνησε εφιαλτικά για την ομάδα του Ντάις που μόλις στο 2ο λεπτό έμειναν πίσω στο σκορ από το αυτογκόλ του Μιλένκοβιτς. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους ο Μπάρι εκτέλεσε άψογα για το 2-0 σε φάση που ξεκίνησε από σημαντικό λάθος του Χάτσινσον. Η Νότιγχαμ δεν μπόρεσε να μπει ξανά στο ματς και στο 80' ο Ντιούσμπερι-Χολ, που είχε και δοκάρι νωρίτερα, διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Πάτησε... restart η Τότεναμ

Επιτέλους νίκη για την Τότεναμ, η οποία υπέταξε με 2-0 τη Μπρέντφορντ κι ανέβηκε στην 8η θέση της Premier League. Το σκορ για τους Spurs άνοιξε ο Ριτσάρλισον στο 25΄, με τον Τσάβι Σίμονς να κλειδώνει το τρίποντο στο 43΄ με το πρώτο του γκολ στην Αγγλία. Μια νίκη που επανέφερε τους Λονδρέζους στον ίσιο δρόμο και τους κράτησε κοντά στις ευρωπαϊκές θέσεις.

Το έκανε θρίλερ... δίχως λόγο η Νιούκαστλ

Νίκη με άγχος πανηγύρισε η Νιούκαστλ, η οποία γλίτωσε στο... παρά ένα από σούπερ γκέλα κόντρα στη Μπέρνλι που στην τελευταία φάση άγγιξε την ισοφάριση. Με το 2-1 να μένει μέχρι τέλους ωστόσο οι Magpies επέστρεψαν στις επιτυχίες κι ανέβηκαν στην 10η θέση. Το προβάδισμα για τους γηπεδούχους έδωσε η εντυπωσιακή έμπνευση του Γκιμαράες, ο οποίος σκόραρε στο 31΄με απευθείας εκτέλεση κόρνερ του Γκιμαράες.

Στο 43΄η Μπέρνλι έμεινε με δέκα παίκτες εξαιτίας της αποβολής του Λούκας Πιρές, με τους γηπεδούχους να γράφουν στο 2-0 με πέναλτι του Γκόρντον στο 45΄+8'. Στο 90΄+4΄η ομάδα του Πάρκερ μείωσε στο σκορ με πέναλτι του Φλέμινγκ και στην τελευταία φάση πλησίασε στο 2-2 με χαμένη ευκαιρία του Κάλεν, προς μεγάλη... ανακούφιση των Magpies.