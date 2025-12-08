Δείτε όλα τα ζευγάρια του 3ου γύρου του FA Cup. Ξεχωρίζει το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Μπράιτον.

Το «Ολντ Τράφορντ» πάντα θα είναι ένα ξεχωριστό μέρος για τον Μπάμπη Κωστούλα. Εκεί άλλωστε, πέτυχε το πρώτο του γκολ στην Premier League ο 18χρονος Έλληνας. Και εκεί θα επιστρέψει για τον 3ο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας, που, όπως κάθε χρόνο, θα λάβει χώρα το πρώτο Σαββατοκύριακο του νέου έτους.

Η Μπράιτον βρήκε δύσκολη κλήρωση, καθώς θα κληθεί να αντιμετωπίσει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εκτός έδρας. Υπενθυμίζουμε πως δεν θα έχει στη διάθεσή της τον Στέφανο Τζίμα λόγω σοβαρού τραυματισμού.

Η Μάντσεστερ Σίτι και η Λίβερπουλ θα έχουν εύκολο έργο κόντρα σε Έξετερ και Μπάρνσλεϊ όπως και η Άρσεναλ με την Τσέλσι που θα παίξουν στις έδρες των Πόρτσμουθ και Τσάρλτον.

Αναλυτικά τα ζευγάρια του 3ου γύρου του FA Cup