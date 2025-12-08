FA Cup: Επιστρέφει στο «Ολντ Τράφορντ» ο Κωστούλας για τον 3ο γύρο
Το «Ολντ Τράφορντ» πάντα θα είναι ένα ξεχωριστό μέρος για τον Μπάμπη Κωστούλα. Εκεί άλλωστε, πέτυχε το πρώτο του γκολ στην Premier League ο 18χρονος Έλληνας. Και εκεί θα επιστρέψει για τον 3ο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας, που, όπως κάθε χρόνο, θα λάβει χώρα το πρώτο Σαββατοκύριακο του νέου έτους.
Babis with his first #PL goal. 💙🤍— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) October 25, 2025
Highlights in partnership with @MPBCom. 🤝 pic.twitter.com/t59rRKqjUQ
Η Μπράιτον βρήκε δύσκολη κλήρωση, καθώς θα κληθεί να αντιμετωπίσει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εκτός έδρας. Υπενθυμίζουμε πως δεν θα έχει στη διάθεσή της τον Στέφανο Τζίμα λόγω σοβαρού τραυματισμού.
Η Μάντσεστερ Σίτι και η Λίβερπουλ θα έχουν εύκολο έργο κόντρα σε Έξετερ και Μπάρνσλεϊ όπως και η Άρσεναλ με την Τσέλσι που θα παίξουν στις έδρες των Πόρτσμουθ και Τσάρλτον.
The draw for the #EmiratesFACup third round proper is complete 🏆🚨— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) December 8, 2025
🔗 https://t.co/4nnCcS2644 pic.twitter.com/xdMr8DcoA7
Αναλυτικά τα ζευγάρια του 3ου γύρου του FA Cup
- Γουλβς – Σριούσμπερι Τάουν
- Ντόνκαστερ – Σαουθάμπτον
- Τότεναμ – Άστον Βίλα
- Πορτ Βέιλ – Φλίτγουντ Τάουν
- Πρέστον – Γουγκαν
- Ίπσουιτς – Μπλάκπουλ
- Ρέξαμ – Νότιγχαμ
- Τσάρλτον – Τσέλσι
- Μάντσεστερ Σίτι – Έξετερ Σίτι
- Γουέστ Χαμ – ΚΠΡ
- Σέφιλντ Γουένσντεϊ – Μπρέντφορντ
- Φούλαμ – Μίντλεσμπρο
- Έβερτον – Σάντερλαντ
- Λίβερπουλ – Μπάρνσλεϊ
- Μπέρνλι – Μίλγουολ
- Νόριτς – Γουόλσολ
- Πόρτσμουθ – Άρσεναλ
- Ντέρμπι – Λιντς
- Σουόνσι – Γουέστ Μπρομ
- Σάλφορντ Σίτι – Σουίντον Τάουν
- Μπόρχαμ Γουντ – Μπράκλεϊ Τάουν ή Μπέρτον Άλμπιον
- Γκρίμσμπι Τάουν – Γουέστον Σούπερ Μέιρ
- Χαλ – Μπλάκμπερν
- Νιούκαστλ – Μπόρνμουθ
- ΜΚ Ντονς – Όξφορντ
- Τσέλτεναμ – Λέστερ
- Κέιμπριτζ – Γιουνάιτεντ – Μπέρμιγχαμ
- Μπρίστολ Σίτι – Γουότφορντ
- Στόουκ – Κόβεντρι
- Μάκλεσφιλντ – Κρίσταλ Πάλας
- Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον
- Σέφιλντ Γιουνάιτεντ – Μάνσφιλντ Τάουν
