Δικαίωμα στα όνειρα, αλλά…

O Αντώνης Καρπετόπουλος γράφει για τις κληρώσεις των ελληνικών ομάδων, θυμίζει πόσοι βαθμοί χρειάζονται στους ομίλους για να συνεχίσουν και λέει πως πρέπει όλες να βελτιωθούν.

Όταν καλοκαιριάτικα ολοκληρώνονται τα προκριματικά και γίνονται οι κληρώσεις των ευρωπαϊκών διοργανώσεων ξεκινά συνήθως μια συζήτηση για το τι ελπίδες πρόκρισης έχουν οι ελληνικές ομάδες, αν οι κληρώσεις ήταν καλές ή κακές, τι πρέπει να προσέξουν κτλ. Είναι μια συζήτηση που βασίζεται αρκετά σε φαντασιώσεις κι αυτή, αλλά είναι ωραιότερη από αυτή που γίνεται για τις μεταγραφές πχ διότι είναι τουλάχιστον πιο ποδοσφαιρική. Προτιμώ να ακούω οπαδούς που να φαντασιώνονται νίκες και προκρίσεις παρά να διαβάζω για «μπαμ και μπουμ» και παικταράδες «που αλλάζουν σε ομάδες επίπεδο» κτλ. Αλλά από την άλλη δεν μπορώ και τις υπερβολές: κανείς ποτέ δεν προκρίθηκε γιατί είχε μια καλή κλήρωση. Και πάντα υπάρχουν δεδομένα που πρέπει να λαμβάνουμε στα υπόψιν μας. Για παράδειγμα το πόσους βαθμούς χρειάζεσαι για να προκριθείς, για να τερματίσεις ψηλά κτλ.

Ας τα πάρουμε με την σειρά.

Η Σαχτάρ, η Λασκ και οι πέντε βαθμοί

Η ΑΕΚ έμαθε την Πέμπτη τους αντιπάλους της στο Τσάμπιονς λιγκ. Η οχτάδα των αντιπάλων που έχει να αντιμετωπίσει είναι αντικειμενικά δύσκολη και δύσκολα θα ήταν αλλιώς. Η ΑΕΚ ήταν δεδομένο ότι θα έχει δύο ζόρικους αντιπάλους από το πρώτο γκρουπ και βρήκε τη Μάντσεστερ Σίτι την οποία θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας και την Ρεάλ Μαδρίτης που θα ‘ρθει δεύτερη σερί χρόνια στην Αθήνα. Η πρόβλεψη του Λάζαρου Ρότα ότι θα βρει τον Καρέτσα και τον Κωνσταντέλια έγινε πραγματικότητα: η ΑΕΚ πήρε από το δεύτερο γκρουπ την Μπορούσια Ντόρτμουντ. Αυτά τα τρία ματς είναι αντικειμενικά πολύ δύσκολα. Στα υπόλοιπα πέντε η ΑΕΚ μπορεί να βρει ευκολότερα βαθμό ή βαθμούς για να κυνηγήσει την πρόκριση.

Όπως βλέπω εγώ την οκτάδα υπάρχουν δύο παιχνίδια στα οποία η ΑΕΚ πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να πάρει νίκες. Το ένα είναι με τη Λασκ του Λιούμπιτς στην Allwyn Aρένα και το δεύτερο με την Σαχτάρ, που θα χρησιμοποιήσει ως έδρα το Στάνφορντ Μπριτζ- εκεί η ΑΕΚ μπορεί να έχει και μεγάλη υποστήριξη. Η Ενωση πρέπει να παλέψει για να κερδίσει τη Γαλατά στην Αθήνα, ενώ δεν είναι χαμένη από χέρι με τις δύο ιταλικές που προέκυψαν. Η Ρόμα χάνει πολύ από τη δύναμη της όταν φεύγει από την Ιταλία, και η Κόμο είναι πρωτάρα στη διοργάνωση. Αλλά προσοχή μιλάμε για καλές και κυρίως επιθετικές ομάδες.

Το καλό για την ΑΕΚ είναι ότι από όλες αυτές τις ομάδες που έχει να αντιμετωπίσει πρωταθλήτριες είναι μόνο η Γαλατά και η Σαχτάρ. Όλες επίσης αυτές οι ομάδες δεν διακρίνονται για τις αμυντικές τους αρετές και δεν είναι σκληρές ομάδες. Για να το πω απλά τους αρέσει να παίζουν μπάλα και επιτρέπουν και στον αντίπαλο να παίξει: ακόμα και η Σίτυ που δεν έχει πλέον προπονητή τον Γκουαρντιόλα, ακόμα και η Ρεάλ Μαδρίτης την οποία ο Μουρίνιο προσπαθεί να μετατρέψει σε επιθετική μηχανή μπας και πάρει το πρωτάθλημα από την Μπαρτσελόνα. Ο Νίκολιτς προτιμά ομάδες που ποντάρουν στην κατοχή της μπάλας και παίζουν πιο ανοιχτά. Αλλά για να καταλάβουμε πόσο καλή ή πόσο δύσκολη μπορεί να είναι η διαδρομή της ΑΕΚ πρέπει πρώτα να δούμε το πρόγραμμα σήμερα. Θα ήταν για μένα καλό την Λασκ πχ, που μοιάζει η πιο αδύναμη ομάδα της οκτάδας, η ΑΕΚ να την βρει ή πολύ νωρίς ή πολύ αργά. Αν την βρει νωρίς και την κερδίσει θα κουβαλά τρεις βαθμούς στην διαδρομή της που λειτουργούν πάντα θετικά. Αν την βρει αργά μπορεί να την συναντήσει απογοητευμένη και αδιάφορη.

Για να συνεχίσει μια ομάδα στην επόμενη φάση του Τσάμπιονς λιγκ χρειάζονται 9-11 βαθμοί. Πέρυσι ο Ολυμπιακός με 11 πέρασε 18ος. Πρόπερσι η Μπριζ χρειάστηκε 11 για να είναι η 24η και τυχερή ομάδα. Παίζουν πάντα ρόλο τα γκολ. Και τις δυο χρονιές ομάδες αποκλείστηκαν με ισοβαθμίες. Πέρυσι η Μαρσέιγ, η Πάφος και η Ουνιόν, και πρόπερσι η Ντινάμο Ζάγκρεπ. Όπως το βλέπω εγώ η ΑΕΚ χρειάζεται 5 βαθμούς τουλάχιστον με την Γαλατά και τις δύο ιταλικές ομάδες.

Και η Ναϊμέγκεν εύκολη ήταν

Χθες μάθαμε και τις αντιπάλους των ελληνικών στο Europa League και στο Conference League. Η κλήρωση του Ολυμπιακού μου μοιάζει σχεδόν κατά παραγγελία. Δεν βρήκε καμιά ομάδα από την Αγγλία και την Ισπανία. Του προέκυψαν δύο γαλλικές (η Ρεν και Μαρσέιγ) που είναι ομάδες δυσκολοκατάβλητες αλλά όχι αχτύπητες. Αχτύπητη δεν είναι ούτε η Μίλαν, που στα χαρτιά είναι η δυνατότερη ομάδα που θα συναντήσει: έχει ξεκινήσει το καμπιονάτο με δυο νίκες (με Τορίνο και Βενέτσια) αλλά ιδρώνοντας. Για την Γιαγκεμπλόνια, για την Τσέλιε και την Τορένσε λέω ότι ένας κανονικός Ολυμπιακός δεν θα έπρεπε να έχει προβλήματα μαζί τους. Με την Σπάρτακ Πράγας και την Χοφενχάιμ τον περιμένουν δυο ισορροπημένα δύσκολα ματς.

H League Phase του Europa League έχει τους δικούς της νόμους. Πέρυσι πρόκριση έδωσαν οι 9 βαθμοί – τόσες είχε η 24η Μπραν. Πρόπερσι η Φενέρ χρειάστηκε 10. Και τις δυο χρονιές οι ισόβαθμες ομάδες ήταν πολλές. Εδώ πρέπει να δει κανείς και το όριο της οκτάδας: ο Ολυμπιακός στην τελευταία του συμμετοχή είχε βρεθεί σε αυτή κάνοντας 15 βαθμούς, η Ρόμα πέρυσι ήταν όγδοη με 16.

Ο ΟΦΗ και ο στόχος του

Το όριο των βαθμών πρόκρισης είναι υποχρεωμένος να τον κοιτάξει και ο ΟΦΗ. Πρέπει να χαρεί τη συμμετοχή του στην διοργάνωση, όλα τα παιχνίδια του θα είναι δύσκολα αλλά πρέπει να έχει και στόχο. Καμία από τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει δεν θα έχει το δικό του ενθουσιασμό. Κάποια καλά αποτελέσματα στην αρχή αυτό τον ενθουσιασμό μπορεί να τον μεγαλώσουν. Αληθινά δύσκολα πάντως μου φαίνονται μόνο τα παιχνίδια με την Λεβερκούζεν και την Μπενφίκα. Με την Άντερλεχτ, την Λεχ Πόζναν και την Χοφενχάιμ (στο Παγκρήτιο) και τις Ρεν, Στουρμ Γκρατς και Μπερσεβά (εκτός) μπορεί να κάνει βαθμούς: για να είναι κοντά στους 9 χρειάζεται δυο νίκες.

Όχι και τόσο δύσκολο, αλλά…

Ο Παναθηναϊκός στο Conference League βρήκε δυο αντιπάλους που συγκαταλέγονται στις δυνατότερες ομάδες στην διοργάνωση: αναφέρομαι στην Μπράιτον που θα ‘ρθει στην Αθήνα και την Φράιμπουργκ την οποία ο Παναθηναϊκός πρέπει να επισκεφτεί στην Γερμανία. Η αγγλική ομάδα είναι πρώτο φαβορί για την κατάκτηση της διοργάνωσης, η γερμανική τέταρτο. Αυτά είναι τα δύσκολα ματς του ΠΑΟ διότι υπάρχουν κι εύκολα: με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, την Καϊράτ και την Μπόρατς πρέπει να κάνει τρεις νίκες. Το ματς με την Νόρτσελαντ στην Δανία είναι κλειδί για το πόσο ψηλά θα τερματίσει.

To καλό με την συγκεκριμένη διοργάνωση είναι ότι με μόλις 7 βαθμούς (και καλά τέρματα) συνεχίζεις, ενώ με 11 – 12 μπορείς να βρεθείς στην οκτάδα. Η ΑΕΚ πέρυσι με 13 βαθμούς ήταν τρίτη. Η κλήρωση του ΠΑΟ δεν ήταν όσο κακή φάνηκε, αρκεί βέβαια με τις ΤΣΣΚΑ Σόφιας, Καϊράτ και Μπόρατς να μην στραβοπατήσει.

Αυτά λέει η λογική. Η κατανόηση της οποίας δυσκολίας θα γίνει ευκολότερα όταν δούμε και το πρόγραμμα όλων. Αλλά πριν ακόμα και από αυτό πρέπει να δούμε κάτι άλλο: τις ομάδες μας να παίζουν ακόμα καλύτερα. Ειδικά στην περίπτωση του ΠΑΟ και του Ολυμπιακού αυτό είναι επιβεβλημένο. Γιατί ο ΠΑΟ έτσι όπως έπαιζε φέτος το καλοκαίρι ζορίστηκε να αποκλείσει την Πακσι, την ΤΣΣΚΑ1948 και την Χράντετς, που δεν είναι καλύτερες από την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, την Καϊράτ, την Μπόρατς και την Νόρτσελαντ. Κι ο Ολυμπιακός στην μοναδική του εμφάνιση αποκλείστηκε με την Ναϊμέγκεν κι αφήνω στην άκρη το πόσο ίδρωσε να κερδίσει τον Ατρόμητο. Ακόμα και η ΑΕΚ που απέκλεισε θεαματικά την Λέφσκι πρέπει να κρατήσει ως μάθημα πως στο Τσάμπιονς λιγκ εμφανίσεις σαν αυτή που έκανε στην Σόφια απαγορεύονται.

Είναι ωραίοι οι υπολογισμοί και οι συζητήσεις για τις κληρώσεις. Αλλά το πιο βασικό είναι να θυμίζεις στις ελληνικές ομάδες ότι πρέπει να κάνουν στην Ευρώπη παιγνίδια που φέτος δεν έχουν κάνει. Αν δεν γίνουν καλύτερες θα συζητάμε για χαμένες ευκαιρίες κτλ κτλ.