Οι 8 αντίπαλοι του ΟΦΗ στη League Phase του Europa League μετά την κλήρωση που έγινε στο Μονακό.

Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του ΟΦΗ για τη League Phase του Europa League και πλέον οι Κυπελλούχοι Ελλάδας γνωρίζουν τους 8 αντιπάλους τους στη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση της UEFA.

Οι Κρητικοί θα υποδεχτούν Λεβερκούζεν, Άντερλεχτ, Λεχ Πόζναν και Χόφενχαϊμ, ενώ θα φιλοξενηθούν από Μπενφίκα, Ρεν, Στουρμ Γκρατς και Χάποελ Μπερ Σεβά.

H πρεμιέρα θα γίνει το διήμερο 16-17 Σεπτεμβρίου και η αυλαία θα πέσει στις 28 Ιανουαρίου. Το πλήρες πρόγραμμα θα γίνει γνωστό είτε αργά το απόγευμα του Σαββάτου είτε την Κυριακή.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των League Phases για Europa και Conference League, με τις μέρες και τις ώρες των αγώνων, αναμένεται να ανακοινωθούν είτε αργά το απόγευμα του Σαββάτου, είτε την Κυριακή.

Οι αγώνες θα μεταδοθούν από την Cosmote TV, ενώ δικαίωμα ενός αγώνα ανά αγωνιστική έχει ο ΑΝΤ1.

Οι αντίπαλοι του ΟΦΗ

Λεβερκούζεν - εντός

Μπενφίκα - εκτός

Ρεν - εκτός

Άντερλεχτ - εντός

Στουρμ Γκρατς - εκτός

Λεχ Πόζναν - εντός

Χόφενχαϊμ - εντός

Χάποελ Μπερ Σεβά - εκτός

Το καλεντάρι της League Phase του Europa League