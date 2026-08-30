Το... αστραφτερό Champions League μπαίνει για λίγο στην άκρη. Tο μόνο που ενδιαφέρει τον Μάρκο Νίκολιτς είναι η ΑΕΚ να κάνει το 2/2 με την Κηφισιά, όπου αναμένονται λίγες αλλαγές.

Τις τελευταίες μέρες η ΑΕΚ ταξίδευε στα... αστέρια καθώς όλος ο οργανισμός ζούσε για την είσοδο στη League Phase του Champions League. Η Ένωση πέτυχε με εμφατικό τρόπο να μπει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση με το 4-0 επί της Λέφσκι, μαθαίνοντας στη συνέχεια τόσο τους αντιπάλους της, όσο και το πρόγραμμά της. Όλα αυτά μπορεί να αποπροσανατολίσουν μια ομάδα που βλέπει το όνειρο της συμμετοχής στην ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ελίτ να γίνεται πραγματικότητα, ωστόσο ο Μάρκο Νίκολιτς έχει προσπαθήσει να κρατήσει τους παίκτες του συγκεντρωμένους σε αυτά που ακολουθούν άμεσα.

Κι αυτό που έρχεται για την ΑΕΚ είναι το αποψινό ματς (21:00, Cosmote Sport8) με την Κηφισιά στη Λεωφόρο, με τον στόχο να είναι ένας. Το 2/2 μετά το νικηφόρο ξεκίνημα με τον Ηρακλή, μιας και όπως τόνισε ο Σέρβος τεχνικός μπορεί η παρουσία στο Champions League να εξιτάρει, με τον Δικέφαλο να θέλει να φανεί ανταγωνιστικός απέναντι σε κορυφαίες ομάδες, όμως προτεραιότητα και φέτος είναι η κατάκτηση του τίτλου. Άλλωστε ο Νίκολιτς είναι ένας προπονητής που αντιμετωπίζει πάντα το επόμενο παιχνίδι σαν... τελικό. Όποιο κι αν είναι αυτό και σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο μέσα στη σεζόν.

Τα πιθανά πλάνα του Νίκολιτς για την ενδεκάδα με Κηφισιά

Η ΑΕΚ λοιπόν είναι υποχρεωμένη να γυρίσει το «τσιπάκι» και από την ευρωπαϊκή περιπέτεια να παρουσιαστεί όπως πρέπει για να πάρει το δεύτερο τρίποντο στο πρωτάθλημα απέναντι στην Κηφισιά. Ο Νίκολιτς δεν φαίνεται να σχεδιάζει πολλές αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι κόντρα στη Λέφσκι. Είναι ένας προπονητής που θέλει οι παίκτες του να παίρνουν όλο και περισσότερο ρυθμό, ειδικά όταν βρισκόμαστε στην αρχή της σεζόν, ενώ έρχεται και το ματς Κυπέλλου με τον Νέστο μεσοβδόμαδα, όπου εκεί δεδομένα θα προχωρήσει σε ολικό rotation.

Στο τέρμα και στην άμυνα τα πράγματα είναι συγκεκριμένα με τον Στρακόσια στην εστία και τους Πήλιο, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα στην τετράδα της αμυντικής γραμμής. Από εκεί και πέρα ο Βιτάλις πιθανότατα να επιστρέψει στον άξονα της μεσαίας γραμμής με τον Μαρίν δίπλα του, ενώ μένει να φανεί τι επιλογές θα κάνει ο Νίκολιτς στις δυο πλευρές. Δεξιά ο Ζούμπκοφ διεκδικεί τη θέση με τον Μάγερ, ο οποίος είχε ξεκινήσει την Τετάρτη, ενώ αριστερά το προβάδισμα έχει ο Κοϊτά, αν και υπάρχει και η επιλογή του Γκατσίνοβιτς. Όσον αφορά την κορυφή, το δίδυμο του Βάργκα με τον Γιόβιτς αναμένεται να διατηρηθεί.