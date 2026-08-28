Ο Ολυμπιακός έμαθε τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει στη League Phase του Europa League.

Ο Ολυμπιακός μετά τον αποκλεισμό του από τη Ναϊμέγκεν στα προκριματικά του Champions League βρέθηκε απευθείας στη League Phase του Europa League.

Ο Ερυθρόλευκοι συμμετείχαν στη σημερινή κλήρωση στο Μονακό μαζί με τον Κυπελλούχο ΟΦΗ κι έμαθαν το μονοπάτι τους προκειμένου να βρεθούν στην επόμενη φάση της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Θυμίζουμε ότι η League Phase του Europa League έχει οκτώ αγωνιστικές (τέσσερις εντός και τέσσερις εκτός έδρας) και η πρώτη είναι προγραμματισμένη για το διήμερο 16/17 Σεπτεμβρίου. Μέχρι την ερχόμενη Κυριακή θα έχει γίνει γνωστό το πλήρες πρόγραμμα των Πειραιωτών και οι ημερομηνίες διεξαγωγής των παρακάτω αγώνων.

Αναλυτικά οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού

Μίλαν (εντός), Μαρσέιγ (εκτός), Σπάρτα Πράγας (εντός), Ρεν (εκτός), Γιαγκελόνια (εντός), Τσέλιε (εκτός), Χοφενχαϊμ (εντός), Τορένσε (εκτός)