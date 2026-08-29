Ρέλβας: «Στο Champions League δεν έχεις εύκολα παιχνίδια, τώρα για μας το πιο σημαντικό ματς ειναι με την Κηφισιά»

Οι δηλώσεις του Φιλίπε Ρέλβας στην Cosmote TV ενόψει του αγώνα της ΑΕΚ με την Κηφισιά στη Λεωφόρο.

Η ΑΕΚ καλείται να αφήσει πίσω της τη σπουδαία πρόκριση στη League Phase του Champions League και να επικεντρωθεί στο ματς πρωταιλήαμτος με την Κηφισιά στη Λεωφόρο. Ο Φιλίπε Ρέλβας μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV και αναφέρθηκε τόσο στην κλήρωση του Δικεφάλου στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, ενώ, όπως και ο Μάρκο Νίκολιτς, στάθηκε στη δυσκολία του αγώνα με την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο.

Οι δηλώσεις του Φιλίπε Ρέλβας

Για την κλήρωση του Champions League:

«Ήμασταν ενθουσιασμένοι, παρακολουθώντας την κλήρωση, την είδα στο σπίτι μου. Είναι ωραίο να αντιμετωπίζεις ομάδες στο Champions League. Η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μάντσεστερ Σίτι, όλοι οι υπόλοιποι. Στο Champions League δεν έχεις εύκολα παιχνίδια. Σίγουρα, θα είναι χαρά μας να βρισκόμαστε εκεί, να ανταγωνιστούμε και να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να προκριθούμε στην επόμενη φάση. Αλλά, πάμε παιχνίδι με το παιχνίδι και συγκεντρωνόμαστε τώρα απόλυτα στην Κηφισιά».

Για το πώς έζησε το βράδυ της Τετάρτης:

«Το βράδυ της Τετάρτης ήταν ένα… μαγικό βράδυ. Δουλέψαμε πολύ γι’ αυτό, όχι μόνο φέτος, αλλά και πέρυσι και νομίζω, ότι το αξίζαμε για όλα όσα κάναμε. Τώρα, μπορούμε να σκεφτόμαστε τι μπορούμε να καταφέρουμε στο μέλλον, γιατί το παρελθόν είναι παρελθόν. Ήταν πολύ όμορφα, το απολαύσαμε, αλλά το πιο σημαντικό τώρα είναι το παιχνίδι πέναντι στην Κηφισιά αύριο. Ξέρουμε ότι το πιο σημαντικό πράγμα για εμάς είναι να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα ξανά και γνωρίζουμε ότι θα είναι πιο δύσκολο από πέρυσι. Δουλεύουμε πάνω σε αυτό τώρα».

Για το αν είναι πρόκληση η μετάβαση από τα ευρωπαϊκά στα ελληνικά παιχνίδια:

«Ναι, είναι μεγάλη πρόκληση, θυμόμαστε πέρυσι ότι έπειτα από κάποια ευρωπαϊκά παιχνίδια, όπως με την Τσέλιε, που παίξαμε απέναντι στην Κηφισιά και μας προκάλεσε προβλήματα. Ξέρω την ομάδα της Κηφισιάς, έχουν καλούς παίκτες, καλή ομάδα. Μπορεί να στο κάνει δύσκολο με τις αντεπιθέσεις. Αλλά είμαστε προετοιμασμένοι, είμαστε στο ξεκίνημα της σεζόν, έχουμε κάποια πράγματα να βελτιώσουμε, κάτι που είναι φυσιολογικό στο ποδόσφαιρο. Αλλά είμαστε προετοιμασμένοι γι’ αυτό, έχουμε τα πόδια μας στο έδαφος για να συνεχίσουμε, μένοντας ταπεινοί, γιατί έχουμε πολλά να κάνουμε».