Δείτε τους έξι αντιπάλους του Παναθηναϊκού στη League Phase του Conference League.

Ο Παναθηναϊκός άντεξε σε ένα ματς-θρίλερ στην Τσεχία και πήρε την πρόκριση απέναντι στη Χράντετς Κράλοβε (2-1), με τον Ντέσερς να βρίσκει δίχτυα στο 125’. Η προσοχή πλέον στρέφεται στα επόμενα ματς, με την ομάδα του Νίστρουπ να μαθαίνει τους έξι αντιπάλους που θα βρει απέναντί της στη League Phase του Conference League.

Οι Πράσινοι μπήκαν στην κλήρωση από το δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας και πλέον γνωρίζουν τις ομάδες που θα συναντήσουν στον δρόμο τους. Να θυμίσουμε πως το Τριφύλλι θα δώσει συνολικά έξι παιχνίδια στη League Phase, τρία στο ΟΑΚΑ και τρία εκτός έδρας, ενώ οι ημερομηνίες των αγώνων θα γίνουν γνωστές την Κυριακή (30/8).

Αναλυτικά οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού:



Μπράιτον (εντός), Φράιμπουργκ (εκτός), Μπόρατς (εντός), Καϊράτ (εκτός), ΤΣΣΚΑ Σόφιας (εντός), Νόρτζελαντ (εκτός)

Όπως είναι γνωστό μετά τη League Phase, οι οκτώ πρώτες της συνολικής κατάταξης των 36 ομάδων περνάνε απευθείας στη φάση των «16», ενώ όσες τερματίσουν μεταξύ των θέσεων 9-24 θα συνεχίσουν στα νοκ-άουτ. Αντίθετα, οι τελευταίες δώδεκα ομάδες θα αποκλειστούν από τη διοργάνωση και γενικώς από την Ευρώπη.

Οι ημερομηνίες των 6 αγωνιστικών της League Phase του Conference League:



1η αγωνιστική: 15 Οκτωβρίου 2026

2η αγωνιστική: 22 Οκτωβρίου 2026

3η αγωνιστική: 5 Νοεμβρίου 2026

4η αγωνιστική: 26 Νοεμβρίου 2026

5η αγωνιστική: 10 Δεκεμβρίου 2026

6η αγωνιστική: 17 Δεκεμβρίου 2026