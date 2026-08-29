Ξεκούραστο βράδυ για τη Λίντσερ στην Αυστρία, η οποία νίκησε άνετα με 3-0 την Άλταχ και παρέμεινε στην κορυφή ενόψει του ραντεβού με την ΑΕΚ στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Στο δρόμο των επιτυχιών παρέμεινε η Λίντσερ, η οποία έχει αποκτήσει αυτοπεποίθηση μετά την ασύλληπτη ανατροπή επί της Σέλτικ για να μπει στη League Phase του Champions League. Αφού διέλυσε τους Σκωτσέζους με 5-1, η προσεχής αντίπαλος της ΑΕΚ στην πρεμιέρα του Champions League είχε ένα ξεκούραστο βράδυ απέναντι στην Άλταχ, την οποία διέλυσε με 3-0 για να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Τα δυο γκολ του Λανγκ στο 3΄και το 19΄έβαλαν από νωρίς σε ρόλο οδηγού τους γηπεδούχους, οι οποίοι δεν ανησύχησαν ποτέ για την διατήρηση του προβαδίσματος. Στο 89΄μάλιστα πρόσθεσαν και τρίτο γκολ με τον Φλέκερ για το τελικό 3-0 και το απόλυτο 4/4 στο πρωτάθλημα που τους έχει στείλει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Να σημειώσουμε πάντως πως η Λίντσερ έχει στο πρόγραμμα ακόμα δυο ματς απέναντι σε Βόλφσεμπεργκερ και Ντοιτσλάντμπεργκερ σε πρωτάθλημα και Κύπελλο αντίστοιχα προτού ταξιδέψει στην Ελλάδα για το ματς με την ΑΕΚ, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 8 Σεπτεμβρίου.

H ενδεκάδα της Λίντσερ: Γιούνγκγουιρθ, Αλεμάο (64' Φρέκλετον), Αντρέντε, Μπουγιάμπα, Γιόργκενσεν (64' Φλέτσκερ), Μπέγιο (72' Ντιμπάνγκο), Ντάνεκ, Σχοπφ, Χόρβαθ (64' Μπογκάρντε), Ουσόρ (81' Κανέ), Λανγκ.