Τους αντιπάλους τους σε Europa και Conference League έμαθαν το μεσημέρι της Παρασκευής (28/8) Ολυμπιακός, ΟΦΗ και Παναθηναϊκός.

Μετά την ΑΕΚ που θα συμμετάσχει στη League Phase του Champions League, τους αντιπάλους τους έμαθαν στο Europa Legue οι Ολυμπιακός, ΟΦΗ και ο Παναθηναϊκός στο Conference League.

Ο Ολυμπιακός κληρώθηκε στη League Phase του Europa League με τις Μίλαν, Σπάρτα Πράγας, Γιαγκελόνια, Χόφενχαϊμ (εντός έδρας) και τις Μαρσέιγ, Ρεν, Τσέλιε, Τορέενσε (εκτός έδρας).

Για την ίδια διοργάνωση, ο κυπελλούχος Ελλάδας ΟΦΗ θα παίξει στο Ηράκλειο με τις Λεβερκούζεν, Άντερλεχτ, Λεχ Πόζναν, Χόφενχαϊμ, ενώ εκτός έδρας θα αντιμετωπίσει τις Μπενφίκα, Ρεν, Στουρμ Γκρατς και Χάποελ Μπερ Σεβά.

Ο Παναθηναϊκός που θα αγωνιστεί στη League Phase του Conference League, θα υποδεχθεί στο ΟΑΚΑ τις Μπράιτον, Μπόρατς, ΤΣΣΚΑ Σόφιας, ενώ εκτός έδρας θα κληθεί να αντιμετωπίσει τις Φράιμπουργκ, Καϊράτ και Νόρτζελαντ.



Οι ημερομηνίες των 8 αγωνιστικών της League Phase του Europa League

1η αγωνιστική: 16-17 Σεπτεμβρίου 2026

2η αγωνιστική: 15 Οκτωβρίου 2026

3η αγωνιστική: 22 Οκτωβρίου 2026

4η αγωνιστική: 5 Νοεμβρίου 2026

5η αγωνιστική: 26 Νοεμβρίου 2026

6η αγωνιστική: 10 Δεκεμβρίου 2026

7η αγωνιστική: 21 Ιανουαρίου 2027

8η αγωνιστική: 28 Ιανουαρίου 2027

Οι ημερομηνίες των 6 αγωνιστικών της League Phase του Conference League

1η αγωνιστική: 15 Οκτωβρίου 2026

2η αγωνιστική: 22 Οκτωβρίου 2026

3η αγωνιστική: 5 Νοεμβρίου 2026

4η αγωνιστική: 26 Νοεμβρίου 2026

5η αγωνιστική: 10 Δεκεμβρίου 2026

6η αγωνιστική: 17 Δεκεμβρίου 2026

*Το αναλυτικό πρόγραμμα των League Phases για Europa και Conference League, με τις μέρες και τις ώρες των αγώνων, αναμένεται να ανακοινωθούν είτε αργά το απόγευμα του Σαββάτου, είτε την Κυριακή.