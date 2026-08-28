Ολυμπιακός, ΟΦΗ, Παναθηναϊκός: Αυτοί είναι οι αντίπαλοί τους στην Ευρώπη
Μετά την ΑΕΚ που θα συμμετάσχει στη League Phase του Champions League, τους αντιπάλους τους έμαθαν στο Europa Legue οι Ολυμπιακός, ΟΦΗ και ο Παναθηναϊκός στο Conference League.
Ο Ολυμπιακός κληρώθηκε στη League Phase του Europa League με τις Μίλαν, Σπάρτα Πράγας, Γιαγκελόνια, Χόφενχαϊμ (εντός έδρας) και τις Μαρσέιγ, Ρεν, Τσέλιε, Τορέενσε (εκτός έδρας).
Για την ίδια διοργάνωση, ο κυπελλούχος Ελλάδας ΟΦΗ θα παίξει στο Ηράκλειο με τις Λεβερκούζεν, Άντερλεχτ, Λεχ Πόζναν, Χόφενχαϊμ, ενώ εκτός έδρας θα αντιμετωπίσει τις Μπενφίκα, Ρεν, Στουρμ Γκρατς και Χάποελ Μπερ Σεβά.
Ο Παναθηναϊκός που θα αγωνιστεί στη League Phase του Conference League, θα υποδεχθεί στο ΟΑΚΑ τις Μπράιτον, Μπόρατς, ΤΣΣΚΑ Σόφιας, ενώ εκτός έδρας θα κληθεί να αντιμετωπίσει τις Φράιμπουργκ, Καϊράτ και Νόρτζελαντ.
Οι ημερομηνίες των 8 αγωνιστικών της League Phase του Europa League
1η αγωνιστική: 16-17 Σεπτεμβρίου 2026
2η αγωνιστική: 15 Οκτωβρίου 2026
3η αγωνιστική: 22 Οκτωβρίου 2026
4η αγωνιστική: 5 Νοεμβρίου 2026
5η αγωνιστική: 26 Νοεμβρίου 2026
6η αγωνιστική: 10 Δεκεμβρίου 2026
7η αγωνιστική: 21 Ιανουαρίου 2027
8η αγωνιστική: 28 Ιανουαρίου 2027
Οι ημερομηνίες των 6 αγωνιστικών της League Phase του Conference League
1η αγωνιστική: 15 Οκτωβρίου 2026
2η αγωνιστική: 22 Οκτωβρίου 2026
3η αγωνιστική: 5 Νοεμβρίου 2026
4η αγωνιστική: 26 Νοεμβρίου 2026
5η αγωνιστική: 10 Δεκεμβρίου 2026
6η αγωνιστική: 17 Δεκεμβρίου 2026
*Το αναλυτικό πρόγραμμα των League Phases για Europa και Conference League, με τις μέρες και τις ώρες των αγώνων, αναμένεται να ανακοινωθούν είτε αργά το απόγευμα του Σαββάτου, είτε την Κυριακή.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.