Οι ομάδες που θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ στη League Phase του Champions League. Στο δρόμο της η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μάντσεστερ Σίτι.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων της League Phase του Champions League με τις ακριβείς ημερομηνίες και τη σειρά των αναμετρήσεων δεν πρόκειται να είναι έτοιμο και να ανακοινωθεί, πριν από το προσεχές Σάββατο (29/8).

Οι αντίπαλοι της ΑΕΚ

Ρεάλ Μαδρίτης - εντός

Μάνστεστερ Σίτι - εκτός

Ντόρτμουντ - εκτός

Ρόμα - εντός

Σαχτάρ - εκτός

Γαλατάσαραϊ - εντός

Περισσότερα σε λίγο...

Οι ημερομηνίες της League Phase του Champions League