Ο Ολυμπιακός υποδέχεται σήμερα (4/8,21:00) τη Ναϊμέγκεν στο «Γ.Καραϊσκάκης» στο πρώτο ματς για τον 3ο προκριματικό του Champions League, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να έχει αφήσει αρκετά ερωτηματικά για την ενδεκάδα του.

Ημέρα πρεμιέρας για τον Ολυμπιακό, που ετοιμάζεται να ξεκινήσει τις επίσημες αγωνιστικές του υποχρεώσεις κόντρα στη Ναϊμέγκεν. Οι Ερυθρόλευκοι υποδέχονται σήμερα στις 21:00 τους Ολλανδούς στο «Γ.Καραϊσκάκης» στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στις δηλώσεις που παραχώρησε στη συνέντευξη Τύπου μίλησε για το τεράστιο κίνητρο που κρύβουν τέτοια παιχνίδια κι εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος εν όψει του ματς. Ο Βάσκος τεχνικός θα κάνει με τη σειρά του ντεμπούτο στα προκριματικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, μιάς και την περασμένη σεζόν ο Ολυμπιακός είχε βρεθεί απευθείας στη League Phase του θεσμού.

Ο ίδιος ανακοίνωσε μετά την απογευματινή προπόνηση των Πειραιωτών την αποστολή του, ωστόσο, όπως συνηθίζει, δεν έχει κάνει προφανές το ποιους παίκτες προτίθεται να χρησιμοποιήσει στο αρχικό του σχήμα.

Η πιθανή ενδεκάδα του Ολυμπιακού

Ο Μεντιλίμπαρ δεν έχει συμπεριλάβει στην αποστολή του τον Γιώργο Μασούρα, που θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σαουδική Αραβία και τον Σαντιάγκο Έσε που εξακολουθεί να είναι τραυματίας και δεν προπονήθηκε. Αντιθέτως, έχει κανονικά στη διάθεσή του τον Σιπιόνι, αλλά και τον Ορτέγκα παρά το ότι είναι κοντά στο να πάρει μεταγραφή στη Ρίβερ Πλέιτ.

Ο Βάσκος θα ξεκινήσει με τον Πόποβιτς κάτω από τα δοκάρια. Θυμίζουμε πως το νέο μεταγραφικό απόκτημα των Ερυθρολεύκων, ο Στέφαν Ορτέγκα, δεν είναι στην ευρωπαϊκή τους λίστα. Για στόπερ θα χρησιμοποιήσει τους Ρέτσο και Πιρόλα, με τον Μπρούνο να είναι στο αριστερό άκρο της άμυνας. Όσον αφορά το δεξί άκρο, ο Σάλιακας φαίνεται να έχει πάρει προβάδισμα απέναντι στον Μαφέο και συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες για να ξεκινήσει.

Στον άξονα θα βρίσκονται οι Γκαρθία και Μουζακίτης, μαζί με τον Τσικίνιο δίπλα στον 19χρονο χαφ. Επιπλέον, δεν αποκλείεται φανέλα βασικού αντί του Γκαρθία να πάρει ο Ζότα Σίλβα. Όσον αφορά την επίθεση, στα δεξιά θα είναι ο Ρόντινεϊ, στο αριστερό «φτερό» θα παίξει κατά πάσα πιθανότητα ο Μαρτίνς και στην κορυφή θα βρίσκεται ο Ελ Κααμπί. Πέραν του Μαροκινού, ο Μεντιλίμπαρ δεν έχει διαθέσιμο άλλον σέντερ φορ, καθώς οι Ταρέμι και Γιάρεμτσουκ δεν έχουν συμπεριληφθεί στην ευρωπαϊκή λίστα.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Πόποβιτς, Τσομπανίδης, Στουρνάρας, Σάλιακας, Ορτέγκα, Σμάιλοβιτς, Πιρόλα, Ροντινέι, Κάρμο, Μαφέο, Ρέτσος, Μπρούνο, Φορτούνης, Σα, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Ζότα, Τσικίνιο, Ρόκα, Φίλης, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί.