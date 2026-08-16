Ισπανικά δημοσίευματα αναφέρουν πως ο Ολυμπιακός έχει δείξει το ενδιαφέρον του για την απόκτηση του μέσου της Αθλέτικ Μπιλμπάο, Μπενάτ Γκερεναμπαρένα.

Μετά και από την επισημοποίηση της παραμονής του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ο Ολυμπιακός κινείται με γοργούς ρυθμούς προς την ολοκλήρωση του μεταγραφικού του σχεδιασμού.

Αναλυτικότερα, μετά την υπόθεση του Ρέμο Φρόιλερ, ο οποίος έχει σχεδόν ολοκληρώσει τη μεταγραφή του και θα ενισχύσει την μεσαία γραμμή της ομάδας, οι Πειραιώτες σαρώνουν την αγορά για την απόκτηση ενός ακόμη χαφ, με τους Ισπανούς να βάζουν αυτή τη φορά στο «κάδρο» τον Μπενάτ Γκερεναμπαρένα της Αθλέτικ Μπιλμπάο.

Συγκεκριμένα, σημερινό (16/08) δημοσίευμα της Ισπανικής «Diario AS» αναφέρει πως οι Ερυθρόλευκοι είναι εκ των ενδιαφερόμενων για την απόκτηση του 23χρόνου χαφ, ο οποίος μάλιστα εντυπωσίασε στην πρόσφατη φιλική αναμέτρηση των Βάσκων με την Αταλάντα.

Ο νεαρός μέσος, ο οποίος αγωνίζεται κατά κύριο λόγο στη θέση «8», την περσινή σεζόν την πέρασε ως δανεικός στη Καστεγιόν στη La Liga 2, πραγματοποιώντας 39 συμμετοχές, με συνολικό απολογισμό δύο γκολ και δύο ασίστ.

Οι εμφανίσεις του πέρσι στη Καστεγιόν, εντυπωσίασαν τον προπονητή της Μπιλμπάο, Έντιν Τέρζιτς, ο οποίος φαίνεται να τον υπολογίζει κανονικά στο ρόστερ για την ερχόμενη αγωνιστική σεζόν.

🚨🚨 Racing, Olympiacos, Castellón, Almería, Rangers, clubes de Italia, Bélgica, de la Championship o de la MLS pretendían a Beñat Gerenabarrena, pero el protagonismo que tiene con Terzic ha hecho que prácticamente le den por perdido.



[@JaviBeltran10, @diarioas] pic.twitter.com/ipsKdE2orP August 16, 2026

Μάλιστα, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο Γερμανός τεχνικός έχει ξεκαθαρίσει στη διοίκηση του ισπανικού συλλόγου ότι ο ποδοσφαιριστής δεν τίθεται προς πώληση, καθώς αναμένεται να έχει σημαντικό ρόλο στην ομάδα.