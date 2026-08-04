Ο Ολυμπιακός αντικατέστησε τον Φρανσίσκο Ορτέγκα από την ευρωπαϊκή λίστα βάζοντας στη θέση του τον νεοπαοκτηθέντα κίπερ Στεφάν Ορτέγκα.

Εξελίξεις φαίνεται πως υπάρχουν στην υπόθεση του Φρανσίσκο Ορτέγκα του Ολυμπιακού, αφού οι Πειραιώτες προχώρησαν στην αφαίρεση του ονόματός του από την ευρωπαϊκή λίστα. Κάπως έτσι φαίνεται πως ο Αργεντινός αριστερός μπακ είναι μία... ανάσα από την επιστροφή του στην πατρίδα του για χάρη της Ρίβερ Πλέιτ.

Ο 27χρονος ποδοσφαιριστής αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο 3,5 ετών, με τη Ρίβερ να πληρώνει στον Ολυμπιακό ένα ποσό της τάξεως των 5 εκατ. ευρώ, δηλαδή περίπου όσα έδωσε για να τον κάνει δικο του και κάτι παραπάνω.

Τη θέση του στην ευρωπαϊκή λίστα των «ερυθρολεύκων» θα πάρει ο συνεπώνυμός του, Στέφαν Ορτέγκα.

Η ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού

Γκολκίπερ: Πόποβιτς, Ορτέγκα, Τσομπανίδης και Στουρνάρας

Αμυντικοί: Σάλιακας, Σμαϊλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Ροντινέϊ, Κουτσίδης, Μαφέο, Ρέτσος και Μπρούνο

Χαφ: Φορτούνης, Σα, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Έσε και Μουζακίτης

Φορ / ακραίοι κυνηγοί: Ελ Καμπί, Ζέλσον, Μασούρας, Ζότα Σίλβα και Ρόκα