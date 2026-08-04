Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης της αποψινής (4/8) μάχης του Ολυμπιακού με τη Ναϊμέγκεν για τον 3ο προκριματικό του Champions League.

Η μεγάλη ώρα έφτασε για τον Ολυμπιακό, καθώς απόψε (4/8, Live από το Gazzetta) υποδέχεται τη Ναϊμέγκεν, στο πλαίσιο του 3ου προκριματικού γύρου για το Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θέλουν μαζί με τον κόσμο τους που αναμένεται να δώσει το «παρών» στο «Γ. Καραϊσκάκης» να κάνουν το πρώτο βήμα για πρόκριση στα Playoffs, εκεί όπου ήδη γνωρίζουν πως θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού......

Το παιχνίδι θα κάνει σέντρα στο φαληρικό γήπεδο στις 21:00 και η μετάδοση θα γίνει από το Cosmote Sport 1.