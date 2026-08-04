Ολυμπιακός - Ναϊμέγκεν: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης
Η μεγάλη ώρα έφτασε για τον Ολυμπιακό, καθώς απόψε (4/8, Live από το Gazzetta) υποδέχεται τη Ναϊμέγκεν, στο πλαίσιο του 3ου προκριματικού γύρου για το Champions League.
Οι «ερυθρόλευκοι» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θέλουν μαζί με τον κόσμο τους που αναμένεται να δώσει το «παρών» στο «Γ. Καραϊσκάκης» να κάνουν το πρώτο βήμα για πρόκριση στα Playoffs, εκεί όπου ήδη γνωρίζουν πως θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού......
Το παιχνίδι θα κάνει σέντρα στο φαληρικό γήπεδο στις 21:00 και η μετάδοση θα γίνει από το Cosmote Sport 1.
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