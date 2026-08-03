Ορτέγκα: Ολυμπιακός - Η Ρίβερ σε προχωρημένες συζητήσεις για τη μεταγραφή
Η πώληση του Φρανσίσκο Ορτέγκα έχει μπει στην τελική ευθεία. Ο Ολυμπιακός έχει δεχθεί προσφορά από τη Ρίβερ Πλέιτ και η συμφωνία, όπως αναφέρει και ο ρεπόρτερ Σέζαρ Λουίς Μέρλο είναι πολύ κοντά.
«Η Ρίβερ έχει πολύ προχωρημένες διαπραγματεύσεις για να αγοράσει τα δικαιώματα του Φρανσίσκο Ορτέγκα. Ο αμυντικός θέλει να παίξει στην ομάδα και εργάζονται στις τελευταίες λεπτομέρειες με τον Ολυμπιακό», έγραψε ο Μέρλο για τον 27χρονο (19/3/99) αριστερό μπακ.
Ο Ορτέγκα να θυμίσουμε ότι έχει συμβόλαιο με τους Πειραιώτες έως το 2028. Αποκτήθηκε το 2023 από τη Βελέζ και με τον Ολυμπιακό έχει καταγράψει 107 ματς, 1 γκολ και 8 ασίστ, ενώ στη Βελέζ είχε 153 αγώνες, 3 γκολ και 14 ασίστ. Ο Ολυμπιακός έδωσε κοντά στα 4,5 εκατ. ευρώ και φυσικά θα ήθελε να πάρει πίσω τουλάχιστον αυτά τα χρήματα.
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🚨River tiene negociaciones muy avanzadas para comprar el pase de Francisco Ortega.
*️⃣El defensor quiere jugar en la institución y se trabajan en los últimos detalles con el Olympiacos. pic.twitter.com/6k4KMSrOro— César Luis Merlo (@CLMerlo) August 3, 2026
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