Λεπτομέρειες φαίνεται πως απομένουν για την πώληση του Φρανσίσκο Ορτέγκα από τον Ολυμπιακό στη Ρίβερ Πλέιτ.

Η πώληση του Φρανσίσκο Ορτέγκα έχει μπει στην τελική ευθεία. Ο Ολυμπιακός έχει δεχθεί προσφορά από τη Ρίβερ Πλέιτ και η συμφωνία, όπως αναφέρει και ο ρεπόρτερ Σέζαρ Λουίς Μέρλο είναι πολύ κοντά.

«Η Ρίβερ έχει πολύ προχωρημένες διαπραγματεύσεις για να αγοράσει τα δικαιώματα του Φρανσίσκο Ορτέγκα. Ο αμυντικός θέλει να παίξει στην ομάδα και εργάζονται στις τελευταίες λεπτομέρειες με τον Ολυμπιακό», έγραψε ο Μέρλο για τον 27χρονο (19/3/99) αριστερό μπακ.

Ο Ορτέγκα να θυμίσουμε ότι έχει συμβόλαιο με τους Πειραιώτες έως το 2028. Αποκτήθηκε το 2023 από τη Βελέζ και με τον Ολυμπιακό έχει καταγράψει 107 ματς, 1 γκολ και 8 ασίστ, ενώ στη Βελέζ είχε 153 αγώνες, 3 γκολ και 14 ασίστ. Ο Ολυμπιακός έδωσε κοντά στα 4,5 εκατ. ευρώ και φυσικά θα ήθελε να πάρει πίσω τουλάχιστον αυτά τα χρήματα.