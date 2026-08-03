Μασούρας: Ολυμπιακός - «Συνεχίζει στη ΝΕΟΜ ο Έλληνας εξτρέμ», σύμφωνα με Ιταλό ρεπόρτερ

Μασούρας: Ολυμπιακός - «Συνεχίζει στη ΝΕΟΜ ο Έλληνας εξτρέμ», σύμφωνα με Ιταλό ρεπόρτερ

Μασούρας: Ολυμπιακός - «Συνεχίζει στη ΝΕΟΜ ο Έλληνας εξτρέμ», σύμφωνα με Ιταλό ρεπόρτερ

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Στη ΝΕΟΜ της Σαουδικής Αραβίας θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιώργος Μασούρας, σύμφωνα με τον ρεπόρτερ Ρούντι Γκαλέτι.

Ο Γιώργος Μασούρας θα παραμείνει στη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με τον Ιταλό ρεπόρτερ Ρούντι Γκαλέτι, ο 32χρονος μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού θα συνεχίσει την καριέρα του στη ΝΕΟΜ.

«Ο Γεώργιος Μασούρας ετοιμάζεται να ενταχθεί στην NEOM SC από τον Ολυμπιακό. Ο διεθνής με την Ελλάδα, ο οποίος πέτυχε 14 γκολ και έδωσε 3 ασίστ σε 34 αγώνες της Saudi Pro League με την Al-Khaleej την περασμένη σεζόν, είναι έτοιμος να επιστρέψει στην Saudi PL και να προσθέσει ποιότητα κι εμπειρία στην επίθεση στη NEOM», έγραψε ο Γκαλέτι.

Ο Μασούρας έχει συμβόλαιο για έναν ακόμα χρόνο με τον Ολυμπιακό, αλλά δεν είναι στις πρώτες επιλογές. Ο διεθνής (60 ματς, 11 γκολ με την Εθνική) μεσοεπιθετικός, έως τώρα στους Πειραιώτες έχει καταγράψει 279 ματς, 57 γκολ και 32 ασίστ.

@Photo credits: INTIME
     

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