Μασούρας: Ολυμπιακός - «Συνεχίζει στη ΝΕΟΜ ο Έλληνας εξτρέμ», σύμφωνα με Ιταλό ρεπόρτερ
Ο Γιώργος Μασούρας θα παραμείνει στη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με τον Ιταλό ρεπόρτερ Ρούντι Γκαλέτι, ο 32χρονος μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού θα συνεχίσει την καριέρα του στη ΝΕΟΜ.
«Ο Γεώργιος Μασούρας ετοιμάζεται να ενταχθεί στην NEOM SC από τον Ολυμπιακό. Ο διεθνής με την Ελλάδα, ο οποίος πέτυχε 14 γκολ και έδωσε 3 ασίστ σε 34 αγώνες της Saudi Pro League με την Al-Khaleej την περασμένη σεζόν, είναι έτοιμος να επιστρέψει στην Saudi PL και να προσθέσει ποιότητα κι εμπειρία στην επίθεση στη NEOM», έγραψε ο Γκαλέτι.
🚨🔥 EXCL | Georgios Masouras is set to join NEOM SC from Olympiacos.
The Greece int'l, who recorded 14 goals and 3 assists in 34 Saudi Pro League matches with Al-Khaleej last season, is ready to return to the SPL and add proven quality, experience and attacking threat to NEOM. pic.twitter.com/Vt9FgS0UFY— Rudy Galetti (@RudyGaletti) August 3, 2026
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Ο Μασούρας έχει συμβόλαιο για έναν ακόμα χρόνο με τον Ολυμπιακό, αλλά δεν είναι στις πρώτες επιλογές. Ο διεθνής (60 ματς, 11 γκολ με την Εθνική) μεσοεπιθετικός, έως τώρα στους Πειραιώτες έχει καταγράψει 279 ματς, 57 γκολ και 32 ασίστ.
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