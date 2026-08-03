Ο Χρήστος Μουζακίτης μίλησε στη συνέντευξη Τύπου του Ολυμπιακού πριν την αναμέτρηση κόντρα στη Ναϊμέγκεν για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Μετράμε πλέον αντίστροφα για την πρώτη επίσημη αναμέτρηση του Ολυμπιακού στη νέα σεζόν, με τους Ερυθρόλευκους να τίθενται αντιμέτωποι με τη Ναϊμέγκεν στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και ο Χρήστος Μουζακίτης έδωσαν το «παρών» στη συνέντευξη Τύπου, με τον 19χρονο χαφ να μιλά μεταξύ άλλων για το αυριανό (4/8,21:00) παιχνίδι, αλλά και για το πώς νιώθει που καλείται να παίξει για πρώτη φορά προκριματικά στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Αναλυτικά όσα είπε ο Χρήστος Μουζακίτης

Το μήνυμά του για την έναρξη της σεζόν:

«Νομίζω και ο κόσμος και εμείς περιμένουμε καιρό αυτό το παιχνίδι. Χαιρόμαστε που θα έρθουν πάλι να μας δούνε και θέλουμε να τούς δώσουμε χαρά, τόσο σε εκείνους όσο και στους εαυτούς μας».

Για τα καλοκαιρινά προκριματικά και την προετοιμασία του:

«Είναι η πρώτη χρονιά για μένα που είμαι σε καλοκαιρινά προκριματικά. Δεν υπάρχουν διαφορές σε σχέση με πέρυσι, απλά ξεκινάς νωρίτερα. Το σκεπτικό και το πλάνο είναι το ίδιο, δεν βλέπουμε διαφορά για το πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι, για μας σημαντικό είναι να υποδεχθούμε τη Ναϊμέγκεν και να νικήσουμε».

Για τα παιχνίδια στο Champions League και το κίνητρο που έχουν, δεδομένου ότι ο ίδιος έχει πραγματοποιήσει πολύ καλές εμφανίσεις στη διοργάνωση:

«Κάθε παιχνίδι το βλέπουμε ίδιο, το να παίζεις Champions League σού δίνει από μόνο του κίνητρο και ελπίζουμε φέτος να κάνουμε τις καλύτερες εμφανίσεις και γενικά, αλλά και στο Champions League».

Πόσο σημαντικό είναι πως το πρώτο ματς είναι εντός και στα φιλικά είχατε παίξει κόντρα σε ολλανδικές ομάδες;

«Βοηθάει που είχαμε φιλικά με ολλανδικές ομάδες, είχαμε και πέρυσι ένα φιλικό με τη Ναϊμέγκεν. Είναι σημαντικό που ξεκινάμε στο γήπεδό μας με τον κόσμο μας κι ελπίζουμε να τους δώσουμε μια δόση χαράς».

Σχετικά με τους παίκτες που γνωρίζει από τη Ναϊμέγκεν:

«Γνωρίζω τον Τάντιτς και τον Μορ.Επειδή είμαι μικρός σε ηλικία, τον πρώτο τον έβλεπα κι όταν έπαιζε σε προηγούμενες ομάδες και είναι χαρά που θα παίξω μαζί του τώρα».

