ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ κατά σειρά πρόσφεραν σημαντικούς βαθμούς στη βαθμολογία της Ελλάδας στην UEFA.

Η ΑΕΚ πάλεψε με κάθε τρόπο, έδωσε όλες τις δυνάμεις της, αλλά δεν κατάφερε στις λεπτομέρειες να αποκλείσει τη Ράγιο Βαγιεκάνο και να βρεθεί στα ημιτελικά του Conference League.

Ο κύκλος των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις έκλεισε με περήφανο τρόπο και σφράγισε την καλύτερη σεζόν την τελευταία πενταετία εκτός συνόρων. Η Ένωση έκανε την καλύτερη σεζόν στην Ευρώπη, συγκέντρωσε τους περισσότερους βαθμούς κι ακολούθησαν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ.

Η Ελλάδα τερμάτισε στην 11η θέση υπολειπόμενη κάτι παραπάνω από 100 βαθμούς των Τσέχων, όμως η νέα σεζόν θα τη βρει από διαφορετική αφετηρία. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα θα ξεκινήσει από τη 12η θέση του country ranking, καθώς την 11η θέση θα πάρει η Πολωνία.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, η ομάδα που θα κατακτήσει του χρόνου τη Super League δεν θα συμμετάσχει απευθείας στη League Phase του Champions League, αλλά θα βρεθεί στα playoffs από το μονοπάτι των πρωταθλητών τη σεζόν 2027-2028.

Ο δεύτερος θα βρεθεί στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League από το μονοπάτι των μη πρωταθλητών, ο τρίτος στον δεύτερο προκριματικό του Europa League, ο τέταρτος στον δεύτερο προκριματικό του Conference League, ενώ ο Κυπελλούχος θα βρεθεί στα playoffs του Europa League.

Η θέση της Ελλάδας στο ranking της UEFA από τη νέα σεζόν:

9. Τουρκία 46.375

10. Τσεχία 43.025

11. Πολωνία 42.125

12.Ελλάδα 42.012

13. Δανία 34.306

Οι 22 νίκες

Το σίγουρο είναι ότι οι ελληνικές ομάδες είχαν μία αξιοπρεπή παρουσία στην Ευρώπη και σημείωσαν συνολικά 22 νίκες. Δεν υπολογίζονται φυσικά οι προκρίσεις στα πέναλτι.

Αναλυτικά οι νίκες των ομάδων μας:

Ολυμπιακός: Νίκησε την Καϊράτ 1-0, τη Λεβερκούζεν 2-0 και τον Άγιαξ 1-2.

Παναθηναϊκός: Νίκησε 4-1 εκτός τη Γιούνγκ Μπόις, 1-0 στη Σουηδία τη Μάλμε, 2-1 εντός τη Στουρμ Γκρατς, 1-0 εντός τη Μπέτις. Στα προκριματικά νίκησε 2-1 εντός τη Σαμσουνσπόρ.

ΠΑΟΚ: Νίκησε 4-3 εκτός τη Λιλ, 4-0 εντός τη Γιούνγκ Μπόις, 2-0 εντός τη Μπέτις, 1-0 εκτός τη Βόλφσμπεργκερ και 5-0 εντός τη Ριέκα.

ΑΕΚ: Νίκησε 6-0 εντός την Αμπερντίν, 1-0 εκτός τη Φιορεντίνα, 2-1 εκτός τη Σαμσουνσπόρ, 3-2 εντός την Κραϊόβα, 4-0 εκτός την Τσέλιε, 3-1 εντός τη Ράγιο Βαγιεκάνο, 1-0 εντός τη Χάποελ Μπερ Σεβά, 3-1 στην παράταση τον Άρη Λεμεσού, 2-0 εντός την Άντερλεχτ.

Οι βαθμολογίες της 5ετίας

Η σεζόν 2025-26 είναι αναμφίβολα στις καλύτερες στην ιστορία των ομάδων μας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Νίκες που πρέπει να επαναληφθούν την επόμενη πορεία, ώστε να μπει η Ελλάδα στη δεκάδα. Και να αφήσει πίσω της περιόδους, όπως το 2022-23, όπου συνολικά οι ελληνικές ομάδες συγκέντρωσαν τους μισούς βαθμούς απ' αυτούς, που πήρε για παράδειγμα φέτος η ΑΕΚ.

Αναλυτικά οι βαθμοί των ομάδων από το 2021:

2020-21

Ολυμπιακός 10.000

ΠΑΟΚ 5.000

ΑΕΚ 3.000

Άρης 1.500

ΟΦΗ 1.500

2021-22

ΠΑΟΚ 13.000

Ολυμπιακός 8.000

ΑΕΚ 1.500

Άρης 1.500

2022-23

Ολυμπιακός 3.000

Παναθηναϊκός 2.000

Άρης 2.000

ΠΑΟΚ 1.500

2023-24

Ολυμπιακός 17.000

ΠΑΟΚ 15.000

ΑΕΚ 3.000

Παναθηναϊκός 3.000

Άρης 2.000

2024-25

Ολυμπιακός 18.500

Παναθηναϊκός 11.000

ΠΑΟΚ 7.750

ΑΕΚ 2.000

2025-26

ΑΕΚ 17.500

Ολυμπιακός 15.750

Παναθηναϊκός 13.250

ΠΑΟΚ 11.000

Άρης 1.500



