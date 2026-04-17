Βαθμολογία UEFA: Οι 22 νίκες και η σύγκριση των ομάδων
Η ΑΕΚ πάλεψε με κάθε τρόπο, έδωσε όλες τις δυνάμεις της, αλλά δεν κατάφερε στις λεπτομέρειες να αποκλείσει τη Ράγιο Βαγιεκάνο και να βρεθεί στα ημιτελικά του Conference League.
Ο κύκλος των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις έκλεισε με περήφανο τρόπο και σφράγισε την καλύτερη σεζόν την τελευταία πενταετία εκτός συνόρων. Η Ένωση έκανε την καλύτερη σεζόν στην Ευρώπη, συγκέντρωσε τους περισσότερους βαθμούς κι ακολούθησαν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ.
Η Ελλάδα τερμάτισε στην 11η θέση υπολειπόμενη κάτι παραπάνω από 100 βαθμούς των Τσέχων, όμως η νέα σεζόν θα τη βρει από διαφορετική αφετηρία. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα θα ξεκινήσει από τη 12η θέση του country ranking, καθώς την 11η θέση θα πάρει η Πολωνία.
Με βάση αυτά τα δεδομένα, η ομάδα που θα κατακτήσει του χρόνου τη Super League δεν θα συμμετάσχει απευθείας στη League Phase του Champions League, αλλά θα βρεθεί στα playoffs από το μονοπάτι των πρωταθλητών τη σεζόν 2027-2028.
Ο δεύτερος θα βρεθεί στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League από το μονοπάτι των μη πρωταθλητών, ο τρίτος στον δεύτερο προκριματικό του Europa League, ο τέταρτος στον δεύτερο προκριματικό του Conference League, ενώ ο Κυπελλούχος θα βρεθεί στα playoffs του Europa League.
Η θέση της Ελλάδας στο ranking της UEFA από τη νέα σεζόν:
9. Τουρκία 46.375
10. Τσεχία 43.025
11. Πολωνία 42.125
12.Ελλάδα 42.012
13. Δανία 34.306
Οι 22 νίκες
Το σίγουρο είναι ότι οι ελληνικές ομάδες είχαν μία αξιοπρεπή παρουσία στην Ευρώπη και σημείωσαν συνολικά 22 νίκες. Δεν υπολογίζονται φυσικά οι προκρίσεις στα πέναλτι.
Αναλυτικά οι νίκες των ομάδων μας:
Ολυμπιακός: Νίκησε την Καϊράτ 1-0, τη Λεβερκούζεν 2-0 και τον Άγιαξ 1-2.
Παναθηναϊκός: Νίκησε 4-1 εκτός τη Γιούνγκ Μπόις, 1-0 στη Σουηδία τη Μάλμε, 2-1 εντός τη Στουρμ Γκρατς, 1-0 εντός τη Μπέτις. Στα προκριματικά νίκησε 2-1 εντός τη Σαμσουνσπόρ.
ΠΑΟΚ: Νίκησε 4-3 εκτός τη Λιλ, 4-0 εντός τη Γιούνγκ Μπόις, 2-0 εντός τη Μπέτις, 1-0 εκτός τη Βόλφσμπεργκερ και 5-0 εντός τη Ριέκα.
ΑΕΚ: Νίκησε 6-0 εντός την Αμπερντίν, 1-0 εκτός τη Φιορεντίνα, 2-1 εκτός τη Σαμσουνσπόρ, 3-2 εντός την Κραϊόβα, 4-0 εκτός την Τσέλιε, 3-1 εντός τη Ράγιο Βαγιεκάνο, 1-0 εντός τη Χάποελ Μπερ Σεβά, 3-1 στην παράταση τον Άρη Λεμεσού, 2-0 εντός την Άντερλεχτ.
Οι βαθμολογίες της 5ετίας
Η σεζόν 2025-26 είναι αναμφίβολα στις καλύτερες στην ιστορία των ομάδων μας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Νίκες που πρέπει να επαναληφθούν την επόμενη πορεία, ώστε να μπει η Ελλάδα στη δεκάδα. Και να αφήσει πίσω της περιόδους, όπως το 2022-23, όπου συνολικά οι ελληνικές ομάδες συγκέντρωσαν τους μισούς βαθμούς απ' αυτούς, που πήρε για παράδειγμα φέτος η ΑΕΚ.
Αναλυτικά οι βαθμοί των ομάδων από το 2021:
2020-21
Ολυμπιακός 10.000
ΠΑΟΚ 5.000
ΑΕΚ 3.000
Άρης 1.500
ΟΦΗ 1.500
2021-22
ΠΑΟΚ 13.000
Ολυμπιακός 8.000
ΑΕΚ 1.500
Άρης 1.500
2022-23
Ολυμπιακός 3.000
Παναθηναϊκός 2.000
Άρης 2.000
ΠΑΟΚ 1.500
2023-24
Ολυμπιακός 17.000
ΠΑΟΚ 15.000
ΑΕΚ 3.000
Παναθηναϊκός 3.000
Άρης 2.000
2024-25
Ολυμπιακός 18.500
Παναθηναϊκός 11.000
ΠΑΟΚ 7.750
ΑΕΚ 2.000
2025-26
ΑΕΚ 17.500
Ολυμπιακός 15.750
Παναθηναϊκός 13.250
ΠΑΟΚ 11.000
Άρης 1.500
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.