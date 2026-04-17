Η ΑΕΚ επέστρεψε εμφατικά στην Ευρώπη: Όλα τα φετινά της ρεκόρ

Η ΑΕΚ μπορεί να αποκλείστηκε στα προημιτελικά του Conference League, ωστόσο τη φετινή σεζόν έκανε μια δυναμική επιστροφή στο ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό στερέωμα.

Η ΑΕΚ έκανε υπερπροσπάθεια απέναντι στη Ράγιο Βαγεκάνο προκειμένου να γυρίσει το 3-0 του πρώτου ματς στο Βαγέκας και άγγιξε το θαύμα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η Ένωση πήγε να επαναλάβει ό,τι και το 1977 απέναντι στην ΚΠΡ στο ίδιο γήπεδο, αλλά για πολύ λίγο δεν τα κατάφερε και είδε το ευρωπαϊκό της ταξίδι να τελειώνει στα προημιτελικά του Conference League.

Το ταξίδι μπορεί να τελείωσε, αλλά με τη φετινή της πορεία η ΑΕΚ άρχισε να ξαναφτιάχνει το ευρωπαϊκό της μέλλον καθώς όπως διαβάσατε και νωρίτερα οι κιτρινόμαυροι έκαναν άλμα στην βαθμολογία της UEFA και από την 160η θέση με 9.500 βαθμούς ανέβηκαν στην 84η με 24.000 βαθμούς.

Γενικότερα τη φετινή σεζόν στην Ευρώπη η ΑΕΚ πέτυχε πολλά ρεκόρ. Άλλα μεγάλα και άλλα μικρά από τη στιγμή που μπήκε στην προκριματική διαδικασία το καλοκαίρι και χωρίς περιθώριο λάθους σημείωσε 3/3 προκρίσεις που την έβαλαν στη League Phase της διοργάνωσης.

Πανηγύρισε τις περισσότερες νίκες σε μια ευρωπαϊκή σεζόν

H ΑΕΚ λοιπόν προκρίθηκε για πρώτη φορά σε League Phase και μάλιστα κατέλαβε την τρίτη θέση, την καλύτερη που έχει πάρει ποτέ ελληνική ομάδα σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης, ενώ για πρώτη φορά πέρασε τη δοκιμασία τριών καλοκαιρινών γύρων. Μάλιστα οι 13 βαθμοί που συγκέντρωσε στη League Phase αποτελούν τη μεγαλύτερη συγκομιδή της ΑΕΚ σε φάση ομίλων ή πρωταθλήματος ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Συνολικά έπαιξε 16 ματς στην Ευρώπη, τα περισσότερα σε μια σεζόν και πανηγύρισε εννιά νίκες, τις περισσότερες σε μια ευρωπαϊκή σεζόν που αποτελεί ρεκόρ και για τον Μάρκο Νίκολιτς. Παράλληλα σκόραρε 14 τέρματα στη League Phase έχοντας την καλύτερη επίθεση.

Η ΑΕΚ ισοφάρισε φέτος τα ρεκόρ με τις πιο ευρείες της νίκες στην Ευρώπη εντός και εκτός έδρας, με το 6-0 επί της Αμπερντίν στη League Phase και με το 0-4 στην έδρα της Τσέλιε για τους 16 του Conference League, ενώ για πρώτη φορά πέτυχε τρεις εκτός έδρας νίκες σε Φλωρεντία, Σαμσούντα και Τσέλιε.

Πρώτη ελληνική ομάδα στα προημιτελικά τεσσάρων ευρωπαϊκών διοργανώσεων

Γενικότερα η ΑΕΚ τη φετινή σεζόν είχε την πιο παραγωγική της χρονιά σε όλη την ιστορία της με 30 τέρματα ενεργητικό, ξεπερνώντας έτσι τα 24 γκολ που είχε σημειώσει τη σεζόν 2001-2002 στο Κύπελλο UEFA.

Φυσικά έγινε και η πρώτη ελληνική ομάδα που έχει αγωνιστεί σε προημιτελική φάση τεσσάρων διαφορικών διοργανώσεων (Πρωταθλητριών 1968-69, Κύπελλο UEFA 1976-77, Κύπελλο Κυπελλούχων 1996-97 και 1997-98 και UEFA Conference League).

Όσον αφορά τα αποτελέσματα, η ΑΕΚ με το διπλό επί της Φιορεντίνα νίκησε για πρώτη φορά σε ιταλικό έδαφος, ενώ έκανε το 2/2 στην Τουρκία καθώς μετά από τη νίκη της στην Τραπεζούντα επί της Τράμπζονσπορ το 2019 έκανε διπλό φέτος και στη Σαμσούντα επί της Σάμσουνσπορ. Επίσης μετά από οκτώ αναμετρήσεις η ΑΕΚ πέτυχε την πρώτη της νίκη ιστορικά απέναντι στην Άντερλεχτ, ενώ κατάφερε για πρώτη φορά να ανατρέψει ένα 0-2 στην Ευρώπη, γυρνώντας το ματς με την Κραϊόβα σε 3-2 στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Έφερε τους περισσότερους βαθμούς στην Ελλάδα τη φετινή σεζόν

Η ΑΕΚ επέστρεψε σε προημιτελική φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης μετά από το 1998 και έπαιξε μέσα στον μήνα Απρίλιο για πρώτη φορά μετά τα ημιτελικά του Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ 1976-77, φέρνοντας τους πιο πολλούς βαθμούς στην Ελλάδα τη φετινή σεζόν (2025-2026) καθώς συγκέντρωσε 17.500 με τον Παναθηναϊκό δεύτερο με 13.250.

Μάλιστα σχετικά με τη σεζόν 1976-77 την ξεπέρασε καθώς η ΑΕΚ έφτασε τις έξι νίκες σε κυρίως φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης χωρίς να υπολογίζονται τα προκριματικά και έτσι άφησε πίσω της τις πέντε νίκες που είχε σημειώσει εκείνη τη σεζόν που είχε φτάσει ως τα ημιτελικά.

Ρεκόρ βέβαια έχει και ο Μάρκο Νίκολιτς. Με οκτώ νίκες σε 13 αγώνες, ο Σέρβος τεχνικός έφτασε στο 61,5%, που καταγράφηκε ως το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό ποσοστό νικών για προπονητή της ΑΕΚ με τουλάχιστον 10 παιχνίδια.