Η ανάλυση του Ανδρέα Δημάτου για ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Οι πιθανοί αντίπαλοι και οι προϋποθέσεις για να βρεθούν στο Champions League.

ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός διεκδικούν το πρωτάθλημα και παράλληλα ελπίζουν για την είσοδό τους στη League Phase του Champions League και την εισροή δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ στο ταμείο τους.

Ο Ανδρέας Δημάτος στην ανάλυσή του αναφέρθηκε στο τι ισχύει για κάθε ομάδα. Ο Ολυμπιακός αν πάρει το πρωτάθλημα, λόγω της βαθμολογίας του, θα μπει στη League Phase. Μοναδικός κίνδυνος είναι η Σαχτάρ.

Η ΑΕΚ εφόσον πάρει τον τίτλο, θα είναι ανίσχυρη στα playoffs, αλλά με αντιπάλους που δεν τρομάζουν. Ο ΠΑΟΚ ως πρωταθλητής θα είναι ισχυρός στα playoffs κι έχει κάποιες πιθανότητες να βρεθεί στη League Phase!

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Ανδρέας Δημάτος:

«Η Φερεντσβάρος ανέβηκε με τον εξ αναβολής αγώνα της με την Πούσκας Ακάντεμι στην πρώτη θέση του ουγγρικού πρωταθλήματος και με τα τωρινά δεδομένα θα ήταν η ομάδα με την απευθείας θέση στη League Phase του επόμενου Champions League.

Oπως είναι τώρα η κατάσταση στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα οι πέντε ισχυροί στα πλέι οφ του επόμενου Champions League και άρα πιθανοί αντίπαλοι της ΑΕΚ ως πρωταθλήτριας Ελλάδας θα ήταν οι: Ερυθρός Αστέρας, Ντινάμο Ζάγκρεμπ, Σλόβαν Μπρατισλάβας, Στουρμ Γκρατς και Λεχ Πόζναν.

Πλην της Στουρμ οι υπόλοιπες τέσσερις ομάδες βεβαίως θα είχαν να περάσουν από τη διαδικασία των προηγούμενων προκριματικών μέχρι να φτάσουν στα πλέι οφ.

Βάσει του συντελεστή της μετά τη χθεσινή νίκη η ΑΕΚ είναι αμέσως μετά και θα ήταν... επικεφαλής στο γκρουπ των non seeded teams μαζί με την Τσέλιε, την Ομόνοια, τη Σάμροκ Ρόβερς και την Κουπς Κουόπιο από τη Φινλανδία. Θα της αρκούσε ένας αποκλεισμός στους προηγούμενους προκριματικούς για να ανέβει στους ισχυρούς.

Τα πράγματα μπορεί να γίνουν χειρότερα, αν στην Ουκρανία κατακτήσει το πρωτάθλημα η Σαχτάρ, που είναι τώρα δεύτερη, όπως και η Ρέιντζερς στη Σκωτία. Μπορεί όμως να γίνουν και πολύ πιο ευνοϊκά αν στην Αυστρία τα καταφέρει η δεύτερη ΛΑΣΚ ή στην Πολωνία όποια από τις τρεις ομάδες καταδιώκει στους δύο και τρεις πόντους τη Λεχ Πόζναν!

Από την άλλη πλευρά ο δεύτερος σήμερα ΠΑΟΚ, ως πρωταθλητής Ελλάδας, θα ήταν δεδομένα ισχυρός στα πλέι οφ του Champions League σε όποια πιθανή ή... απίθανη εξέλιξη των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Αποκλείεται με τον συντελεστή του να μην είναι στους πέντε ισχυρούς.

Ο ΠΑΟΚ για να βρεθεί απευθείας στη League Phase του επόμενου Champions League ως πρωταθλητής Ελλάδας θα πρέπει να μην κατακτήσει τον τίτλο ούτε η Ρέιντζερς στη Σκωτία, ούτε η Σαχτάρ στην Ουκρανία, ούτε η Φερεντσβάρος στην Ουγγαρία και να μην κάνει η Μίντιλαντ την ανατροπή στη Δανία.

Ως προς τον Ολυμπιακό με τα τωρινά δεδομένα, αν είναι εκείνος πρωταθλητής Ελλάδας, παραμένει δεδομένο ότι θα έπαιρνε τη θέση της Φερεντσβάρος και θα ήταν εκείνος απευθείας στη League Phase και του επόμενου Champions League.

Ο Ολυμπιακός, αν κατακτήσει το ελληνικό πρωτάθλημα, κινδυνεύει να χάσει την απευθείας θέση στο επόμενο Champions League μόνο αν η Σαχτάρ κατακτήσει το Conference League με τρεις νίκες σε ημιτελικά και τελικό...».