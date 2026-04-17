Η περίπτωση του Αντί Πελμάρ της Γιαγκελόνια φαίνεται πως υπάρχει στο τραπέζι για τον Παναθηναϊκό σύμφωνα με τους Γάλλους.

Πλησιάζουμε στη μεταγραφική περίοδο και είναι λογικό να εμφανίζονται ονόματα στο μεταγραφικό προσκήνιο των ελληνικών ομάδων με τον Παναθηναϊκό να εμπλέκεται στην υπόθεση του Αντί Πελμάρ.

Σύμφωνα με το «Foot Mercato», το «τριφύλλι» είναι ανάμεσα στις ομάδες που ενδιαφέρονται για την απόκτηση του 26χρονου στόπερ που αγωνίζεται με τη μορφή δανεισμού από τη Κλερμόν Φουτ στη Γιαγκελόνια του Δημήτρη Ράλλη.

Συγκεκριμένα, εκτός από τον ελληνικό σύλλογο, ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός έχει μπει στη λίστα των Μπρεστ, Βόλφσμπουργκ και Λεχ Πόζναν που καραδοκούν για τον ίδιο καθώς είναι βασικός φέτος με 25 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και κάνει πρωταθλητισμό με τον πολωνικό σύλλογο.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι στη συμφωνία των δύο πλευρών υπάρχει και οψιόν αγοράς ύψους 1,5 εκατ. ευρώ για τους Πολωνούς, οι οποίοι ωστόσο δύσκολα θα καλύψουν αυτό το ποσό, με αποτέλεσμα οι υπόλοιπες ομάδες να καραδοκούν γύρω από τις εξελίξεις.