Original 21: «Η ώρα για την πιο μεγάλη μας στήριξη, γεμίζουμε τη Φιλαδέλφεια στην ανοιχτή προπόνηση»

Η Original 21 έκανε κάλεσμα στους Ενωσίτες να δώσουν δυναμικό παρών το Σάββατο (18/4) στη Νέα Φιλαδέλφεια για την τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ πριν το ματς με τον ΠΑΟΚ.

Το ευρωπαϊκό ταξίδι της ΑΕΚ ολοκληρώθηκε με το κεφάλι ψηλά και πλέον ο «οργανισμός» επικεντρώνεται στον μεγάλο στόχο του πρωταθλήματος. Ο Δικέφαλος την Κυριακή θα υποδεχτεί τον ΠΑΟΚ σε κομβικό ματς στη Νέα Φιλαδέλφεια και παραμονή του αγώνα η Original 21 θα βρεθεί ξανά στο πλευρό της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς για την απαραίτητη εμψύχωση.

Η Ένωση το Σάββατο θα ολοκληρώσει την προετοιμασία της με προπόνηση στην Allwyn Arena και η μεγαλύτερη οργάνωση οπαδών της ΑΕΚ έκανε κάλεσμα για δυναμικό παρών στις εξέδρες.

Θυμίζουμε πως οι Ενωσίτες έκαναν ανάλογη κίνηση και στην τελευταία προπόνηση πριν τον θρίαμβο της ΑΕΚ στο Φάληρο, ενώ την περασμένη Τρίτη είχαν βρεθεί και στην προπόνηση του μπασκετικού τμήματος στη Sunel Arena, την παραμονή της σπουδαίας πρόκρισης στο Final 4 του Basketball Champions League, επί της Μπανταλόνα.

Μετά το μεγάλο «διπλό» στην έδρα του Ολυμπιακού ο Δικέφαλος είναι στο +5 τόσο από τον ΠΑΟΚ, όσο και από τους Πειραιώτες, οι οποίοι έχουν μπροστά τους το τελευταίο ντέρμπι στη Λεωφόρο με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό.

Το κάλεσμα της Original 21

«Η Ιστορική βδομάδα συνεχίζεται!

Μετά την πρόκριση της Βασίλισσας, μετά την χθεσινή Ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ΑΕΚ που μας έκανε περήφανους με την παρουσία της ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ για να πάρουμε το πιο μάγκικο πρωτάθλημα των τελευταίων ετών.

Τώρα είναι η ώρα για την πιο μεγάλη μας στήριξη!

Αύριο Σάββατο στις 16:30 γεμίζουμε τη Φιλαδέλφεια στην ανοιχτή προπόνηση.

Η ORIGINAL 21 καλεί τον κόσμο να σταθεί δίπλα στην ομάδα!

Γιατί η Δική μας ΑΕΚ, ΔΕ ΧΑΝΕΙ ΠΟΤΕ!

ORIGINAL 21 - 1982

Εμείς απλά συνεχίζουμε!»